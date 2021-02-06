Артиста попросили предъявить документы, и это закончилось потасовкой.

Полицейский стреляет по жонглёру. Видео © @JM16659

В чилийском городе Пангипульи после того, как полицейский застрелил уличного жонглёра, вспыхнули беспорядки и протесты. Об этом сообщает New York Times.

Полицейские попросили жонглёра предъявить документы. После словесной перепалки страж порядка сначала сделал предупредительные выстрелы, а затем — на поражение. Поводом для этого стал предмет в руках артиста, похожий на мачете. Мужчина скончался.

Протестующие подожгли несколько зданий госучреждений, десять из них были уничтожены полностью. Огонь вспыхнул в зданиях муниципалитета, почты, полиции и службы регистрации актов гражданского состояния. В результате тушения трое пожарных пострадали.