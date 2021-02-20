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Категорий: 18

В суде началось второе заседание с участием Алексея Навального

Блогер выступает с последним словом.

20 февраля 2021, 11:02
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Бабушкинском суде Москвы началось второе заседание с участием Алексея Навального — по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Сейчас блогер выступает с последним словом, после чего судья вынесет вердикт.

А ранее сегодня в этом же суде состоялось заседание по другому делу — Мосгорсуд рассматривал апелляцию защиты блогера на замену условного срока на реальный по делу "Ив Роше". В итоге суд признал это решение законным, при этом срок наказания сократили на полтора месяца.

Навального могут этапировать в колонию уже сегодня

Навального могут этапировать в колонию уже сегодня

Напомним, Алексей Навальный в прошлом году опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Артёменко и назвал его "продажным холуём и позором страны". По просьбе члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло делом занялся Следственный комитет. Позже прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании, 16 февраля, прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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