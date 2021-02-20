Рабочие АвтоВАЗа протестировали экзоскелет на производстве — видео

АвтоВАЗ протестировал экзоскелет в одном из сборочных цехов. Видео © "ВКонтакте" / Нетипичный АвтоВАЗ

Российский концерн АвтоВАЗ протестировал работу экзоскелетов на участке установки колёс. Видео из цеха было опубликовано в соцсетях. На нём один из сотрудников вручную поднимает колёса и крепит их к автомобилям. За кадром слышен голос, предположительно, представителя компании — продавца экзоскелетов, который говорит, что стоит один образец 13,8 тысячи евро (около 1,23 млн рублей).

Позднее в компании пояснили, что речи о внедрении нового устройства в производственный процесс пока не идёт. На АвтоВАЗе проводилась лишь демонстрация экзоскелета.

"Это один из производителей этого оборудования демонстрировал одну из моделей. Никаких планов на это пока нет", — сообщил "Российской газете" руководитель пресс-службы Lada Сергей Ильинский.

Ранее Лайф рассказывал о том, как учёные из Университета Гренобля во Франции подключили парализованного мужчину к экзоскелету, в котором тот прошёл более ста метров.

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