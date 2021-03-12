Таиланд отложил вакцинацию препаратом AstraZeneca за 40 минут до прививки премьера

Власти Таиланда приняли решение отложить запланированное на сегодня начало вакцинации от коронавируса. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения королевства.

Отмечается, что для вакцинации должен был использоваться препарат от компании AstraZeneca, а одними из первых получить дозу должны были премьер-министр страны и члены правительства. Однако за 40 минут до начала применения препарата стало известно, что вакцинация отменяется. Одной из основных причин такого решения стала информация о возможных побочных эффектах вакцины.

"Мы не говорим, что препарат [AstraZeneca] плохой, мы приостанавливаем [вакцинацию], чтобы узнать, есть ли какие-либо проблемы с вакциной", — заявили в местном Минздраве.

В министерстве добавили, что запрет на вакцинацию препаратом AstraZeneca будет действовать по крайней мере до тех пор, пока другие страны не проведут соответствующие исследования и не убедятся в том, что вакцина безопасна для использования.

Как сообщал Лайф, ранее девять европейских государств в той или иной степени приостановили использование вакцины от AstraZeneca. Поводом стали сообщения о случаях тромбоза после применения препарата. Эксперты ВОЗ изучают ситуацию.

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