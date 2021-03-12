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Мясников усомнился в смертельной опасности вакцины AstraZeneca

Европейские страны стали приостанавливать её применение на фоне сообщений о тромбозе у получивших препарат.

12 марта 2021, 02:42

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников дал оценку страхам по поводу последствий применения вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Своими мыслями врач поделился в эфире НСН.

Мясников не склонен считать, что препарат AstraZeneca смертельно опасен. Ни одна прививка не является на 100% безопасной, напомнил он.

"Сегодня, как мы знаем, при всех прививках не от ковида на миллион введений примерно одно серьёзное осложнение. Поэтому говорить, что AstraZeneca смертельно опасна, нельзя. Осложнения были и будут", — пояснил он.

Мясников вместе с тем уверен, что Евросоюз не перейдёт на использование российской вакцины "Спутник V".

"Страны ЕС не перейдут на "Спутник V", пока их жареный петух в одно место не клюнет. Но клюнет он их скоро, и дело тут не в проблемах с AstraZeneca, а просто в недостатке объёмов производства", — говорит доктор.

Ранее стало известно, что по меньшей мере девять европейских государств в той или иной степени приостановили использование вакцины от AstraZeneca. Проблемная вакцина общим количеством в миллион доз была доставлена в 17 стран Евросоюза.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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