Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Китае назначат Alibaba крупнейший штраф в истории страны

Его сумма может достичь почти миллиарда долларов.

12 марта 2021, 02:14
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Антимонопольные регуляторы Китая намерены оштрафовать интернет-компанию Alibaba на крупнейшую в истории Поднебесной сумму. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания, этот штраф для Alibaba превысит сумму в 975 миллионов долларов, которую в 2015 году заплатила властям КНР компания Qualcomm, обвинённая в нечестной конкуренции.

Кроме того, антимонопольные органы потребуют от компании отказаться от практики "эр сюань и" ("выбирай одно из двух"). Речь идёт о двух доминирующих платформах сетевой торговли — Taobao и Tmall, оператором обеих выступает Alibaba.

Роскомнадзор передал в суд три протокола против Twitter за игнорирование требований

Роскомнадзор передал в суд три протокола против Twitter за игнорирование требований

Добавим, что в конце минувшего года Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Представители компании заверили, что готовы активно сотрудничать с властями страны и продолжат вести нормальную деятельность, несмотря на начатое расследование.

Ранее Google оплатил рекордный штраф в три миллиона рублей за отказ фильтровать результаты поиска.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1