В Китае назначат Alibaba крупнейший штраф в истории страны

Антимонопольные регуляторы Китая намерены оштрафовать интернет-компанию Alibaba на крупнейшую в истории Поднебесной сумму. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания, этот штраф для Alibaba превысит сумму в 975 миллионов долларов, которую в 2015 году заплатила властям КНР компания Qualcomm, обвинённая в нечестной конкуренции.

Кроме того, антимонопольные органы потребуют от компании отказаться от практики "эр сюань и" ("выбирай одно из двух"). Речь идёт о двух доминирующих платформах сетевой торговли — Taobao и Tmall, оператором обеих выступает Alibaba.

Добавим, что в конце минувшего года Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Представители компании заверили, что готовы активно сотрудничать с властями страны и продолжат вести нормальную деятельность, несмотря на начатое расследование.

Ранее Google оплатил рекордный штраф в три миллиона рублей за отказ фильтровать результаты поиска.

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