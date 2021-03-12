В Калифорнии загорелся завод Tesla

В американском городе Фримонт, штат Калифорния, загорелся завод электромобилей Tesla. Об этом сообщает местный портал kron4.

Как отмечается, на место ЧП направлены пожарные. Им в тушении помогают сотрудники предприятия. По предварительным данным, возгорание произошло в части завода, где идёт стройка. Данных о пострадавших не поступало.