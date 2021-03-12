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В Калифорнии загорелся завод Tesla

Сведений о пострадавших не поступало.

12 марта 2021, 01:56
<p>Фото © twitter/Model3Owners</p>

Фото © twitter/Model3Owners

В американском городе Фримонт, штат Калифорния, загорелся завод электромобилей Tesla. Об этом сообщает местный портал kron4.

Как отмечается, на место ЧП направлены пожарные. Им в тушении помогают сотрудники предприятия. По предварительным данным, возгорание произошло в части завода, где идёт стройка. Данных о пострадавших не поступало.

Илон Маск согласился, что у Tesla есть проблемы с качеством

Илон Маск согласился, что у Tesla есть проблемы с качеством

Основатель Tesla Илон Маск ранее высказывался о случаях самовоспламенения электромобилей этой марки. Он приводил статистику о том, что это проблема и бензиновых машин.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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