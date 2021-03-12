Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 марта 2021, 01:20

Microsoft добавит в библиотеку Xbox 19 игры Bethesda

В их число входят различные части Fallout, Doom, Wolfenstein.

Девятнадцать игр компании Bethesda появятся в каталоге сервиса подписки Xbox Game Pass уже 12 марта. Об этом Xbox сообщил во время онлайн-трансляции круглого стола.

Геймер обнаружил, как стать машиной для убийства в Fallout 76 — видео
Геймер обнаружил, как стать машиной для убийства в Fallout 76 — видео

Некоторые игры Bethesda уже доступны пользователям платформы. Это в том числе Doom Eternal и The Elder Scrolls 5: Skyrim. Доступ для пользователей сервиса также будет открыт к Wolfenstein и The Evil Within, Dishonored, двум Fallout (New Vegas и 4), Elder Scrolls (3 и 4).

Ранее Лайф сообщал, что свыше 20 тысяч организаций из США оказались под угрозой взлома со стороны хакеров из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft.

BannerImage

Фото © Shutterstock

Артем Порвин
  • Новости
  • xbox
  • microsoft
  • Игры
  • В мире
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar