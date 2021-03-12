Microsoft добавит в библиотеку Xbox 19 игры Bethesda
В их число входят различные части Fallout, Doom, Wolfenstein.
Девятнадцать игр компании Bethesda появятся в каталоге сервиса подписки Xbox Game Pass уже 12 марта. Об этом Xbox сообщил во время онлайн-трансляции круглого стола.
Некоторые игры Bethesda уже доступны пользователям платформы. Это в том числе Doom Eternal и The Elder Scrolls 5: Skyrim. Доступ для пользователей сервиса также будет открыт к Wolfenstein и The Evil Within, Dishonored, двум Fallout (New Vegas и 4), Elder Scrolls (3 и 4).
Ранее Лайф сообщал, что свыше 20 тысяч организаций из США оказались под угрозой взлома со стороны хакеров из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft.
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