Microsoft добавит в библиотеку Xbox 19 игры Bethesda

Некоторые игры Bethesda уже доступны пользователям платформы. Это в том числе Doom Eternal и The Elder Scrolls 5: Skyrim. Доступ для пользователей сервиса также будет открыт к Wolfenstein и The Evil Within, Dishonored, двум Fallout (New Vegas и 4), Elder Scrolls (3 и 4).