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Microsoft добавит в библиотеку Xbox 19 игры Bethesda

В их число входят различные части Fallout, Doom, Wolfenstein.

12 марта 2021, 01:20

Фото © Shutterstock

Девятнадцать игр компании Bethesda появятся в каталоге сервиса подписки Xbox Game Pass уже 12 марта. Об этом Xbox сообщил во время онлайн-трансляции круглого стола.

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Некоторые игры Bethesda уже доступны пользователям платформы. Это в том числе Doom Eternal и The Elder Scrolls 5: Skyrim. Доступ для пользователей сервиса также будет открыт к Wolfenstein и The Evil Within, Dishonored, двум Fallout (New Vegas и 4), Elder Scrolls (3 и 4).

Ранее Лайф сообщал, что свыше 20 тысяч организаций из США оказались под угрозой взлома со стороны хакеров из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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