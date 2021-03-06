СМИ: Из-за уязвимости ПО Microsoft оказались под угрозой десятки тысяч компаний
Власти США назвали происходящее серьёзной активной угрозой.
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Свыше 20 тысяч организаций из США оказались под угрозой взлома со стороны хакеров из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с реакцией правительства страны на информацию о возможной кибератаке через ПО мировой компании.
По мнению собеседника издания, полученные данные свидетельствуют о том, что уязвимость в Exchange Server может использоваться для развёртывания широкомасштабных кампаний цифрового шпионажа.
Ранее корпорация Microsoft представила обновление своего ПО на фоне того, что через него ряд частных компаний, находящихся в Штатах, могли подвергнуться кибератаке со стороны хакеров, якобы связанных с Китаем. При этом в МИД Поднебесной отметили, что власти страны выступают против подобных атак и не имеют никакого отношения к попыткам взлома программного обеспечения Microsoft.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что обнаруженная уязвимость ПО продолжает представлять серьёзную угрозу. Лазейкой могут воспользоваться злоумышленники.
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Ранее сообщалось, что Microsoft заплатит сотрудникам по 1200 долларов для борьбы с выгоранием на удалёнке.
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