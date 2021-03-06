Американский сенатор блокировал кандидатуру на пост директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"

Сенатор США от штата Техас республиканец Тед Круз сообщил, что не снимет блокировку кандидатуры Уильяма Бёрнса на должность директора Центрального разведывательного управления до тех пор, пока администрация президента Джо Байдена не введёт новые санкции против газопровода "Северный поток — 2".

"Я сниму свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина", — написал сенатор в "Твиттере".

При этом полностью остановить утверждение Бёрнса Круз не в силах, но даже единственный сенатор может серьёзно его задержать. Ожидается, что сенат утвердит кандидатуру на пост главы ЦРУ и без Круза.

Ранее с просьбой ввести новые санкции к президенту США Джо Байдену обратилась целая группа парламентариев.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

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