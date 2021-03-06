Первое телеинтервью принца Гарри и Меган Маркл оценили в $9 млн

Известная телеведущая Опра Уинфри взяла двухчасовое интервью у принца Гарри и его супруги Меган Маркл, а показано оно будет в эфире американского телеканала CBS. За это его руководство заплатит до девяти миллионов долларов в качестве лицензионного сбора, сообщает Wall Street Journal.

Источники издания утверждают, что, согласно договору с продюсерской компанией Уинфри Harpo Productions, телеканал заплатит от семи до девяти миллионов долларов. При этом звёздная пара не получит никакого процента от этой компенсации.

Чтобы компенсировать затраты, CBS продаёт 30 секунд рекламного эфира за сумму около 325 тысяч долларов, что примерно в два раза превышает обычную цену рекламного слота.

Показ интервью в эфире состоится 7 марта в 20:00 по восточному времени (4:00 8 марта мск).

Ранее принц Гарри объяснил, почему решил уехать из Великобритании в США.

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