В Волгограде пошла в банк и бесследно пропала мать двоих детей
Женщину ищут уже вторые сутки.
Фото © ВРОДО "Созвездие талантов"
В Волгограде без вести пропала 37-летняя жительница города Елена Левентуева. 4 марта она сказала своему гражданскому мужу, что вышла в банк, и до сих пор не вернулась домой. Помимо полиции и родственников в поиске женщины помогают волонтёры.
"Молодая мама, в декрете, пошла утром по делам и не вернулась! Её ждут ВСЕ!" — отмечают на странице ВРОДО "Созвездие талантов" в соцсети "ВКонтакте".
Как рассказала мать Елены, следователь позвонил пропавшей 5 марта в 00:15, но телефон уже был недоступен.
В день исчезновения женщина была одета в тёмно-синий длинный пуховик, тёмные джинсы, чёрные сапоги, белую шапку. При себе у неё была чёрная сумочка. Рост пропавшей около 175 см, волосы каштановые, глаза карие.
Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля в Красноярском крае в 40-градусный мороз пропали две 11-летние девочки. К поискам было привлечено 50 человек, служба такси, скорая помощь и общественность. Школьниц нашли на следующий день. Они ночевали у подруги и не поставили в известность родителей.
Выбор редакции
Полуголый тиктокер сплясал на братской могиле у монумента Родины-матери
Пропавшего олимпийского чемпиона по конному спорту нашли мёртвым в подмосковной деревне
Один россиянин убил другого за громкую музыку из машины
СМИ: Из-за уязвимости ПО Microsoft оказались под угрозой десятки тысяч компаний
АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновлённой Lada Largus
Комментариев: 0