В Волгограде пошла в банк и бесследно пропала мать двоих детей

В Волгограде без вести пропала 37-летняя жительница города Елена Левентуева. 4 марта она сказала своему гражданскому мужу, что вышла в банк, и до сих пор не вернулась домой. Помимо полиции и родственников в поиске женщины помогают волонтёры.

"Молодая мама, в декрете, пошла утром по делам и не вернулась! Её ждут ВСЕ!" — отмечают на странице ВРОДО "Созвездие талантов" в соцсети "ВКонтакте".

Как рассказала мать Елены, следователь позвонил пропавшей 5 марта в 00:15, но телефон уже был недоступен.

В день исчезновения женщина была одета в тёмно-синий длинный пуховик, тёмные джинсы, чёрные сапоги, белую шапку. При себе у неё была чёрная сумочка. Рост пропавшей около 175 см, волосы каштановые, глаза карие.

Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля в Красноярском крае в 40-градусный мороз пропали две 11-летние девочки. К поискам было привлечено 50 человек, служба такси, скорая помощь и общественность. Школьниц нашли на следующий день. Они ночевали у подруги и не поставили в известность родителей.

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