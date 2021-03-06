Стоимость iPhone 12 Pro в России резко снизилась

Стоимость одной из самых популярных версий смартфона Apple iPhone 12 Pro упала примерно на 15% и вместо 100 тысяч рублей, за которые устройство можно было купить на старте продаж, теперь стоит 85–90 тысяч рублей. Об этом сообщило издание Hi-Tech Mail.ru.

Отмечается, что высокая первоначальная цена возникла из-за дефицита устройства, потому что компания не успела выпустить его в нужном количестве. Однако спустя четыре месяца ситуация изменилась, что повлияло на стоимость.

Так, версию iPhone 12 Pro на 128 Гбайт можно найти за 85 тысяч с небольшим. Однако на официальном сайте Apple стоимость устройства начинается от 99 990 тысяч рублей.

Также портал обращает внимание на снижение цены на обычный iPhone 12, который не уступает в мощности, но имеет меньше камер. Его стоимость начинается от 62 тысяч рублей.

Ранее гендиректор Apple Тим Кук анонсировал революционный iPhone 13. Аналитик предсказал характеристики нового устройства.

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