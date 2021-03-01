Тим Кук анонсировал революционный iPhone 13: пять самых вероятных изменений

Гендиректор компании из Купертино анонсировал глобальное обновление iPhone. Начиная с 2017 года нововведений было не так много. Похоже, в 2021-м пользователям придётся привыкать к новым возможностям и элементам интерфейса.

Что происходит?

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Компания Apple завершила ежегодную встречу акционеров, во время которой гендиректор Тим Кук объявил о готовности выпустить совершенно новый iPhone. Как именно компания изменит смартфоны, топ-менеджер не сказал.

Предположительно, Apple снова выпустит четыре модели: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Разберём, какие изменения с ними могут произойти.

Экран 120 Гц

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Вероятность появления — 80%.

Согласно данным корейского издания The Elec, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max получат дисплеи с частотой обновления 120 Гц. Это ещё один тренд Android-смартфонов, за которым последует Apple, и самый логичный вариант развития для её дисплеев.

В 2020 году компания отказалась от IPS-матриц, перейдя полностью на OLED. iPhone XR и 11 предлагали матрицу IPS с низкими разрешением и плотностью пикселей. Это был компромисс, на который пользователи шли, чтобы получить смартфон на iOS с современным дизайном и технологиями вроде Face ID. Экраны iPhone 12 и 12 mini уже не ущемляли пользователя и по характеристикам. Там стояла OLED-матрица с плотностью пикселей 460 ppi.

Относительно мира Android OLED-экраны iPhone одни из лучших на рынке. Одно из их преимуществ — технология True Tone, регулирующая цветопередачу в зависимости от условий использования устройства. Частота обновления — единственное, в чём они уступают конкурентам. Кроме того, этот параметр способен удивить — с увеличенной частотой обновления картинка кажется более плавной.

Улучшение ультраширокоугольного модуля камеры

Кадр из видео YouTube / Technizo Concept

Вероятность появления — 80%.

По данным авторитетного аналитика Минг-Чи Куо, в iPhone 13 апертура ультраширокоугольного модуля может быть увеличена с f/2,4 до f/1,8. Изменение логичное. С момента его появления в 2019 году модуль приобрёл популярность. Особенно часто его используют пользователи Instagram — это самое удобное решение, чтобы снимать румтуры и влоги.

Проблема ультраширокоугольного модуля — с ним качество снимка уменьшается относительно основного. В частности, он пропускает меньше света. Новое значение апертуры это исправит. Кроме того, в 2020 году его также усовершенствовали — на моделях iPhone 12 он может снимать в ночном режиме, тогда как в iPhone 11 такая возможность была доступна только основному модулю.

Сканер отпечатка пальца, встроенный под экран

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Вероятность появления — 50%.

Также, согласно данным корейского издания The Elec, две модели серии iPhone 13, предположительно iPhone 13 Pro и Pro Max, получат функцию Always On и встроенный в экран сканер отпечатка пальца, что подтверждает ещё более раннюю утечку.

В 2017 году вышел iPhone X со сканером лица Face ID. В нём же компания отказалась от наружного сканера отпечатка пальца Touch ID, мотивировав это желанием увеличить полезную площадь на передней панели. Последними устройствами с ним были iPhone 8 и 8 Plus 2017 года выпуска, а также iPhone SE (2020). Уже в 2018 году начали выходить Android-смартфоны с подэкранным сканером отпечатка пальца, Apple игнорировала технологию.

Решение наконец применить её логично на фоне пандемии. Масочный режим сделал Face ID бесполезным. Сканер не определяет лицо пользователя по глазам, для считывания нужны данные о расположении носа и рта. При этом сценарии iPhone проиграл Android — он не предлагает альтернативного способа разблокировки по биометрии, тогда как конкуренты позволяют делать это по отпечатку пальца.

Нет более удачного момента выпустить первый смартфон со сканером в экране. До 2020 года Apple гордилась совершенством Face ID — ни один конкурент не предложил более точного и надёжного сканера лица. Настало время сделать iPhone удобным и универсальным, предоставив возможность решать, каким способом его разблокировать.

Против слуха играет качество Face ID. Сканер выделяет iPhone среди всех смартфонов, а Apple гордится им. Это причина не предлагать ему альтернативу.

Уменьшение "чёлки" или отказ от неё

Кадр из видео YouTube / Technizo Concept

Вероятность появления — 20%.

По данным My Drivers, Тим Кук имел в виду отказ от "чёлки". С 2017 года это визитная карточка iPhone. Apple тестирует прототип iPhone 13, лишённый этого элемента дизайна. Если результаты тестирования удовлетворят компанию, то iPhone 13 и все последующие модели лишатся выреза.

Впрочем, ещё выше вероятность, что "чёлку" не тронут. Кредо Apple: любой элемент дизайна прежде всего функционален, а потом уже служит элементом декора. Если компания не планирует вносить изменения в Face ID, внешние изменения будут маловероятны.

Отказ от Lightning

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Вероятность — 0%.

Параметры зарядки и скорость передачи данных определяет не только тип разъёма, но и его стандарт. На рынке смартфонов есть два игрока — Lightning от Apple и USB-C, стоящий у всех моделей на Android.

За последние годы параметры второго несколько раз увеличивались. USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1. Чем выше стандарт, тем выше скорость передачи данных. Большинство Lightning-кабелей передают данные со скоростью USB 2.0. Есть более скоростные модели, но это редкость.

Параллельно в компьютерах и ноутбуках Apple используется порт Thunderbolt 3 с разъёмом USB Type-C со скоростью передачи данных 40 Гбит/с, что намного больше, чем у Lightning. Thunderbolt также поддерживает подключение внешних накопителей и мониторов. Появление USB-C упростило бы жизнь пользователям iPhone хотя бы потому, что в таком случае заряжать iPhone и MacBook можно было бы одним кабелем. Тем не менее Apple вероломно ставит Lightning во всех мобильных устройствах.

Смысл такого решения — деньги. Это позволяет быть монополистом на рынке аксессуаров — пользователь купит либо фирменный кабель, либо у того бренда, что платит Apple комиссию за использование разъёма.

Скорее всего, компания не откажется от разъёма, а будет "доить" покупателей до последнего, после чего перейдёт на беспроводную зарядку. А это направление совершенствуется. В 2020 году компания представила магнитный аксессуар MagSafe. Это блинчик, крепящийся к корпусу айфона на магните. Такая технология позволяет точно размещать устройство на катушке, применять аксессуар в сумке или с внешним аккумулятором. Также компания выпустила чехлы и пауэрбанк MagSafe. Соответственно, развиваться она будет в этом направлении, а проводная зарядка доживает своё.

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