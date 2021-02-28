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Эксперт раскрыл неожиданную функцию камеры телефона

Датчики TOF излучают короткий инфракрасный световой сигнал, отметил специалист.

28 февраля 2021, 02:34

Фото © Pixabay

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков сообщил, какая скрытая функция есть у одной из камер телефона. Этим он поделился в беседе с агентством "Прайм".

Как утверждает эксперт, датчик Time of Flight может работать в неосвещённом помещении, это позволяет определять более точное расстояние до объекта. Такой датчик используется и для определения сканирования лица.

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Кроме того, Кусков заметил, что датчики TOF излучают короткий инфракрасный световой сигнал, а камера фиксирует время его пролёта.

"TOF-камеры способны измерять расстояние в пределах зоны, отображаемой видеокамерой за один снимок, и это главное достоинство этой функции", — добавил специалист.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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