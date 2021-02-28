Эксперт раскрыл неожиданную функцию камеры телефона
Датчики TOF излучают короткий инфракрасный световой сигнал, отметил специалист.
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Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков сообщил, какая скрытая функция есть у одной из камер телефона. Этим он поделился в беседе с агентством "Прайм".
Как утверждает эксперт, датчик Time of Flight может работать в неосвещённом помещении, это позволяет определять более точное расстояние до объекта. Такой датчик используется и для определения сканирования лица.
Кроме того, Кусков заметил, что датчики TOF излучают короткий инфракрасный световой сигнал, а камера фиксирует время его пролёта.
"TOF-камеры способны измерять расстояние в пределах зоны, отображаемой видеокамерой за один снимок, и это главное достоинство этой функции", — добавил специалист.
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