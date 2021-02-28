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Китаянка заказала новый iPhone 12 и получила вместо него яблочный йогурт

Компания Apple и служба курьерской доставки проводят проверку.

28 февраля 2021, 02:24
<p>Фото © <a href="https://www.globaltimes.cn/page/202102/1216694.shtml" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Global Times</a></p>

Фото © Global Times

Женщина по имени Лю из восточной китайской провинции Аньхой заказала новый iPhone 12 Pro Max на 256 Гбайт на официальном сайте Apple, однако, получив посылку, обнаружила в коробке только яблочный йогурт. Об этом сообщает Global Times.

По её словам, на смартфон она потратила 10 099 юаней (116 500 рублей). Спустя пару дней курьер привёз заказ и положил его в постамат в её районе. Местная полиция заявила, что проводит проверку по факту кражи. Компания Apple и курьерская служба начали расследование инцидента.

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Некоторые пользователи предположили, что Лю приобрела смартфон с поддельного сайта, а кто-то заявил, что к краже могут быть причастны сотрудники курьерской компании.

Юрист Чжан Бо не исключил вариант с фишинговым сайтом. Кроме того, речь может идти об обычной ошибке сотрудников Apple, а также о краже. Юрист призвал покупателей быть осторожными и защищать себя от возможных финансовых потерь. Для этого нужно внимательно проверять магазин, где совершается покупка, а также осматривать товар при курьере.

Ранее Лайф рассказывал, как в Иркутске подросток "оплатил" iPhone 11 одиннадцатью ножевыми ранениями.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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