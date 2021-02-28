Китаянка заказала новый iPhone 12 и получила вместо него яблочный йогурт

Женщина по имени Лю из восточной китайской провинции Аньхой заказала новый iPhone 12 Pro Max на 256 Гбайт на официальном сайте Apple, однако, получив посылку, обнаружила в коробке только яблочный йогурт. Об этом сообщает Global Times.

По её словам, на смартфон она потратила 10 099 юаней (116 500 рублей). Спустя пару дней курьер привёз заказ и положил его в постамат в её районе. Местная полиция заявила, что проводит проверку по факту кражи. Компания Apple и курьерская служба начали расследование инцидента.

Некоторые пользователи предположили, что Лю приобрела смартфон с поддельного сайта, а кто-то заявил, что к краже могут быть причастны сотрудники курьерской компании.

Юрист Чжан Бо не исключил вариант с фишинговым сайтом. Кроме того, речь может идти об обычной ошибке сотрудников Apple, а также о краже. Юрист призвал покупателей быть осторожными и защищать себя от возможных финансовых потерь. Для этого нужно внимательно проверять магазин, где совершается покупка, а также осматривать товар при курьере.

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