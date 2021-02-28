Китаянка заказала новый iPhone 12 и получила вместо него яблочный йогурт
Компания Apple и служба курьерской доставки проводят проверку.
Фото © Global Times
Женщина по имени Лю из восточной китайской провинции Аньхой заказала новый iPhone 12 Pro Max на 256 Гбайт на официальном сайте Apple, однако, получив посылку, обнаружила в коробке только яблочный йогурт. Об этом сообщает Global Times.
По её словам, на смартфон она потратила 10 099 юаней (116 500 рублей). Спустя пару дней курьер привёз заказ и положил его в постамат в её районе. Местная полиция заявила, что проводит проверку по факту кражи. Компания Apple и курьерская служба начали расследование инцидента.
Некоторые пользователи предположили, что Лю приобрела смартфон с поддельного сайта, а кто-то заявил, что к краже могут быть причастны сотрудники курьерской компании.
Юрист Чжан Бо не исключил вариант с фишинговым сайтом. Кроме того, речь может идти об обычной ошибке сотрудников Apple, а также о краже. Юрист призвал покупателей быть осторожными и защищать себя от возможных финансовых потерь. Для этого нужно внимательно проверять магазин, где совершается покупка, а также осматривать товар при курьере.
Ранее Лайф рассказывал, как в Иркутске подросток "оплатил" iPhone 11 одиннадцатью ножевыми ранениями.
Выбор редакции
Самый дорогой iPhone рекордно подешевел в России
США и Канада модернизируют спутники для борьбы с Россией в Арктике
Гендиректор National Interest отметил, что Россия не повторит "унижения" времён Горбачёва
Назван продукт, снижающий риск смерти на четверть
Эксперт раскрыл неожиданную функцию камеры телефона
Комментариев: 0