На Сахалине спасатели эвакуируют 26 рыбаков с потрескавшейся льдины
Часть из них уже вернулась на берег.
Фото © ТАСС / МЧС РФ
В районе села Мальково Корсаковского городского округа на юге Сахалина сотрудники местного МЧС эвакуируют со льдины 26 рыбаков-любителей.
По информации Лайфа, люди оказались отрезаны от суши из-за того, что в четырёх километрах от берега образовалась трещина шириной в 30–40 сантиметров. На месте работают два снегохода, две лодки и судно на воздушной подушке, которое и эвакуирует людей. На берег уже вернули 10 человек, ещё 16 пока находятся на льду. Угрозы жизни людей нет, ситуация находится под контролем МЧС.
Это не первый случай на Сахалине, когда местные жители остаются на отколовшейся льдине. Так, например, 20 января льдина с восемью рыбаками-любителями откололась от берегового припая. В море унесло трёх женщин и пятерых мужчин. А 1 февраля в Долинском районе рыбакам пришлось экстренно покинуть лёд из-за двух крупных трещин, однако удалось это не всем, около 40 человек оказались оторваны от берега.
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