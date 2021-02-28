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На Сахалине спасатели эвакуируют 26 рыбаков с потрескавшейся льдины

Часть из них уже вернулась на берег.

28 февраля 2021, 01:39
<p>Фото © ТАСС / МЧС РФ</p>

Фото © ТАСС / МЧС РФ

В районе села Мальково Корсаковского городского округа на юге Сахалина сотрудники местного МЧС эвакуируют со льдины 26 рыбаков-любителей.

На Сахалине двух отчаянных рыбаков спасли с отколовшейся льдины — видео

На Сахалине двух отчаянных рыбаков спасли с отколовшейся льдины — видео

По информации Лайфа, люди оказались отрезаны от суши из-за того, что в четырёх километрах от берега образовалась трещина шириной в 30–40 сантиметров. На месте работают два снегохода, две лодки и судно на воздушной подушке, которое и эвакуирует людей. На берег уже вернули 10 человек, ещё 16 пока находятся на льду. Угрозы жизни людей нет, ситуация находится под контролем МЧС.

В Таганроге с отколовшейся льдины спасли любителей фигурного катания — видео

В Таганроге с отколовшейся льдины спасли любителей фигурного катания — видео

Это не первый случай на Сахалине, когда местные жители остаются на отколовшейся льдине. Так, например, 20 января льдина с восемью рыбаками-любителями откололась от берегового припая. В море унесло трёх женщин и пятерых мужчин. А 1 февраля в Долинском районе рыбакам пришлось экстренно покинуть лёд из-за двух крупных трещин, однако удалось это не всем, около 40 человек оказались оторваны от берега.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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