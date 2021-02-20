В Таганроге с отколовшейся льдины спасли любителей фигурного катания — видео
Среди них были и дети.
В Ростовской области более 20 человек спасли с отколовшейся льдины. Видео © VK / Новости Ростова|DonDay
В городе Таганроге Ростовской области от берега оторвалась льдина, на которой находилось более 20 человек, среди них были и несовершеннолетние. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, передаёт ТАСС.
Вечером 20 февраля очевидец сообщил, что в районе Пушкинской набережной откололась льдина с людьми, которые катались на коньках. На место прибыли экстренные службы, которые установили, что льдина находится на расстоянии до 50 метров от берега, при этом её уносит в сторону Таганрогского залива.
Спасатели провели операцию: с помощью катера на воздушной подушке "Марс-700" на берег был доставлен 21 человек, в том числе 11 несовершеннолетних.
Стоит отметить, что аналогичный инцидент произошёл и в районе Приморского парка. Там на отколовшейся льдине оказалось порядка десяти человек, вернуться на берег им помог местный охранник. Как уточняется, в медицинской помощи никто не нуждался.
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