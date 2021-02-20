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Дерби удалось: "Динамо" выбило "Спартак" из Кубка России

Бело-голубые забили в ворота соперников два безответных мяча.

20 февраля 2021, 18:29
<p>Фото © <a href="https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26241.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">premierliga.ru</a></p>

Фото © premierliga.ru

1/8 финала Кубка России продолжилась столичным дерби: "Динамо" в Москве принимало "Спартак". Несмотря на погодные условия, матч переносить не стали, к этому, очевидно, не был готов газон стадиона, из-под которого проглядывала мёрзлая земля. Подстроиться под тяжёлое поле лучше получилось у хозяев: динамовцы отправили в ворота соперников два безответных гола. Сначала Даниил Фомин уверенно реализовал пенальти, затем юный Константин Тюкавин эстетским ударом пяткой закрепил преимущество своей команды — 2:0.

"Спартак" ничего особенного у ворот соперника так и не создал, а под конец игры и вовсе остался в меньшинстве: удаление за две жёлтые карточки заработал защитник Виктор Мозес.

2:0 — "Динамо" выходит в 1/4 финала Кубка России, а "Спартак" начинает календарный год с обескураживающего поражения.

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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