Дерби удалось: "Динамо" выбило "Спартак" из Кубка России
Бело-голубые забили в ворота соперников два безответных мяча.
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1/8 финала Кубка России продолжилась столичным дерби: "Динамо" в Москве принимало "Спартак". Несмотря на погодные условия, матч переносить не стали, к этому, очевидно, не был готов газон стадиона, из-под которого проглядывала мёрзлая земля. Подстроиться под тяжёлое поле лучше получилось у хозяев: динамовцы отправили в ворота соперников два безответных гола. Сначала Даниил Фомин уверенно реализовал пенальти, затем юный Константин Тюкавин эстетским ударом пяткой закрепил преимущество своей команды — 2:0.
"Спартак" ничего особенного у ворот соперника так и не создал, а под конец игры и вовсе остался в меньшинстве: удаление за две жёлтые карточки заработал защитник Виктор Мозес.
2:0 — "Динамо" выходит в 1/4 финала Кубка России, а "Спартак" начинает календарный год с обескураживающего поражения.
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