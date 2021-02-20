Дерби удалось: "Динамо" выбило "Спартак" из Кубка России

1/8 финала Кубка России продолжилась столичным дерби: "Динамо" в Москве принимало "Спартак". Несмотря на погодные условия, матч переносить не стали, к этому, очевидно, не был готов газон стадиона, из-под которого проглядывала мёрзлая земля. Подстроиться под тяжёлое поле лучше получилось у хозяев: динамовцы отправили в ворота соперников два безответных гола. Сначала Даниил Фомин уверенно реализовал пенальти, затем юный Константин Тюкавин эстетским ударом пяткой закрепил преимущество своей команды — 2:0.