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Категорий: 18

"Зенит" сенсационно проиграл тульскому "Арсеналу" в Кубке России

Санктпетербуржцы открыли счёт в матче, но затем пропустили дважды.

20 февраля 2021, 16:10
<p>Фото © <a href="https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26239.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Российская премьер-лига</a></p>

Фото © Российская премьер-лига

Чемпионат России всё ещё находится на паузе, но российский футбол всё-таки вернулся: возобновился розыгрыш Кубка страны. В первом матче 1/8 финала встречались действующий чемпион санкт-петербургский "Зенит" и скромный тульский "Арсенал". Счёт открыли фавориты, отличился Далер Кузяев. Но затем туляки забили дважды: Кирилл Панченко восстановил паритет, а Роберт Бауэр вывел свою команду вперёд. Все эти события уместились в первый тайм, а во втором ни те ни другие отличиться уже не смогли.

Итог встречи — 1:2 в пользу тульского "Арсенала", который оставляет "Зенит" за бортом турнира, а сам выходит в 1/4 финала Кубка России.

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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