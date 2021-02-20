"Зенит" сенсационно проиграл тульскому "Арсеналу" в Кубке России

Чемпионат России всё ещё находится на паузе, но российский футбол всё-таки вернулся: возобновился розыгрыш Кубка страны. В первом матче 1/8 финала встречались действующий чемпион санкт-петербургский "Зенит" и скромный тульский "Арсенал". Счёт открыли фавориты, отличился Далер Кузяев. Но затем туляки забили дважды: Кирилл Панченко восстановил паритет, а Роберт Бауэр вывел свою команду вперёд. Все эти события уместились в первый тайм, а во втором ни те ни другие отличиться уже не смогли.