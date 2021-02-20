"Зенит" сенсационно проиграл тульскому "Арсеналу" в Кубке России
Санктпетербуржцы открыли счёт в матче, но затем пропустили дважды.
Фото © Российская премьер-лига
Чемпионат России всё ещё находится на паузе, но российский футбол всё-таки вернулся: возобновился розыгрыш Кубка страны. В первом матче 1/8 финала встречались действующий чемпион санкт-петербургский "Зенит" и скромный тульский "Арсенал". Счёт открыли фавориты, отличился Далер Кузяев. Но затем туляки забили дважды: Кирилл Панченко восстановил паритет, а Роберт Бауэр вывел свою команду вперёд. Все эти события уместились в первый тайм, а во втором ни те ни другие отличиться уже не смогли.
⏱🚨 36' | ГООООООООЛ! БАУЭР ТОЧЕН С ОДИННАДЦАТИМЕТРОВОЙ ОТМЕТКИ - 2:1! ДАААААААА pic.twitter.com/xGRsGFEwjN— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) February 20, 2021
Итог встречи — 1:2 в пользу тульского "Арсенала", который оставляет "Зенит" за бортом турнира, а сам выходит в 1/4 финала Кубка России.
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