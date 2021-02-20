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Россия дико провалилась в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону

Наша команда не смогла попасть даже в десятку.

20 февраля 2021, 11:58
<p>Фото © <a href="https://www.tassphoto.com/ru/asset/link/14/43957892/page/1/value/imago%2520images/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Imago images</a> / <a href="https://www.tassphoto.com/ru/asset/link/14/43957892/page/1/value/CEPix/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CEPix</a> / Christian Einecke</p>

Фото © Imago images / CEPix / Christian Einecke

В словенской Поклюке завершается провальный для сборной России чемпионат мира по биатлону. В предпоследний соревновательный день прошла женская эстафета, которая для нашей команды оказалась просто кошмарной. Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева не смогли побороться даже за попадание в топ-10. После первого этапа наша команда была седьмой, а после второго — уже пятнадцатой из-за штрафного круга. В итоге Россия финишировала одиннадцатой.

Победу же одержала сборная Норвегии, а немки выиграли серебро, буквально у финишной черты обойдя Украину.

Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины

1. Норвегия — 1:10.39,0 (0+11)
2. Германия — +8,8 (0+5)
3. Украина — +9,2 (0+7)

...
11. Россия — +2.10,9 (1+7)

Сегодня в том же виде соревнований предстоит побороться и мужчинам. Россию будут представлять Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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