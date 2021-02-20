Россия дико провалилась в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону
Наша команда не смогла попасть даже в десятку.
Фото © Imago images / CEPix / Christian Einecke
В словенской Поклюке завершается провальный для сборной России чемпионат мира по биатлону. В предпоследний соревновательный день прошла женская эстафета, которая для нашей команды оказалась просто кошмарной. Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева не смогли побороться даже за попадание в топ-10. После первого этапа наша команда была седьмой, а после второго — уже пятнадцатой из-за штрафного круга. В итоге Россия финишировала одиннадцатой.
Победу же одержала сборная Норвегии, а немки выиграли серебро, буквально у финишной черты обойдя Украину.
Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины
1. Норвегия — 1:10.39,0 (0+11)
2. Германия — +8,8 (0+5)
3. Украина — +9,2 (0+7)
...
11. Россия — +2.10,9 (1+7)
Сегодня в том же виде соревнований предстоит побороться и мужчинам. Россию будут представлять Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
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