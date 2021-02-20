Россия дико провалилась в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону

В словенской Поклюке завершается провальный для сборной России чемпионат мира по биатлону. В предпоследний соревновательный день прошла женская эстафета, которая для нашей команды оказалась просто кошмарной. Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева не смогли побороться даже за попадание в топ-10. После первого этапа наша команда была седьмой, а после второго — уже пятнадцатой из-за штрафного круга. В итоге Россия финишировала одиннадцатой.