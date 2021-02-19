Удав и русская красотка готовы к битвам: Олейник и Куницкая зажгут в UFC в этот уик-энд

Российский триколор на шоу представят Алексей Олейник и Яна Куницкая. 43-летний Удав возвращается в октагон после досрочного поражения от Деррика Льюиса, случившегося в августе прошлого года. Проигрыш в поединке с топовым соперником лишил Олейника шансов претендовать на чемпионский бой, в связи с чем ему был предложен своего рода ноунейм Крис Даукаус (10-3-0). Американец провёл в UFC лишь два поединка, выиграв досрочно у Паркера Портера и Родриго Нассименто Феррейры. Крис является ярким нокаутёром, одержавшим нокаутом девять из 10 побед в своей карьере.

Безусловно, Алексей — фаворит в этом противостоянии, но нельзя не учитывать тот факт, что Удав крайне неудачно выступает против панчеров, поэтому здесь не всё однозначно.

В ко-мейн-ивенте Яна Куницкая (13-5-0) проведёт свой шестой поединок под баннером UFC, пока что её рекорд составляет 3-2.

Соперницей 31-летней Лисицы станет бразильянка Кэтлен Виейра (11-1-0), победившая в восьмиугольнике пять соперниц. Девушка по прозвищу Феномено — фаворит боя. Она физически очень сильна, технична и универсальна. Но, как показал поединок с Ирэн Алданой, Кэтлен не очень хорошо держит удар, а значит, у обладающей превосходной техникой тайского бокса Куницкой есть готовое пособие под названием "как победить грозную бразильянку".

Помимо Алексея и Яны на шоу UFC Fight Night 185 выступит ещё один россиянин, правда, представляющий Францию. Это боец Нассурдин Имавов (9-2-0).

25-летний дагестанец провёл в лучшей лиге мира пока только один поединок, одолев по очкам Джордана Уилльямса. Противником Имавова станет темнокожий проспект с аналогичным рекордом Фил Хэвес (9-2-0). 32-летний американец по прозвищу Мегатрон — очень зрелищный боец, все 11 его выступлений в ММА завершились досрочно.

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский (30-19-0) проведёт в Лас-Вегасе свой юбилейный, пятидесятый бой в карьере.

Идущий на победной серии из двух поединков белорус на этот раз разделит октагон с британцем Томом Аспиналлом (9-2-0). Имя англичанина не самое известное для фанатов смешанных единоборств, но, увы, подобный соперник — это суровая реальность для нынешнего Питбуля. 42-летний Андрей после сокрушительного поражения от Жаирзиньо Розенстрайка в ноябре 2019-го примерил на себя роль гейткипера, с которой, впрочем, он пока успешно справляется.

В шоу примет участие ещё один тяжеловес с постсоветского пространства — Сергей Спивак (11-2-0).

Молдаванин заработал в UFC рекорд 2-2 и на этот раз протестирует в восьмиугольнике дебютанта организации Джареда Вандераа (11-4-0). Учитывая стиль обоих соперников, можно предположить, что вряд ли эта бойня дойдёт до судейского решения.

В главном событии вечера с большой долей вероятности будет определён следующий претендент на чемпионский пояс в тяжёлом весе. Де-факто эта привилегия уже отдана экс-чемпиону в весовой категории до 93 кг Джону Джонсу, но, по словам топового бойца, он пока не уладил все финансовые вопросы с руководством промоушена, а значит, гарантий, что именно Супермен станет следующим соперником для победителя в схватке Миочич — Нганну, нет. Занять место легендарного Джона может выживший в битве двух темнокожих гигантов Кёртиса Блейдса и Деррика Льюиса, занимающих вторую и четвёртую строчку рейтинга соответственно.

Оба американских бойца одержали семь побед подряд на двоих в последних выступлениях, ментально готовясь захватить лидерство в тяжёлом весе. Гораздо предпочтительнее в этом шансы у Кёртиса, выделяющегося физическими данными и подготовкой, но "колхозник" Льюис до последней секунды остаётся угрозой для любого в бою. Александр Волков не даст соврать.

Авторы