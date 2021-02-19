Главный матч жизни: Медведев уже трижды обыгрывал Джоковича, но нужно это сделать ещё раз

Первый в сезоне турнир Большого шлема ещё не закончился, а уже порадовал российских фанатов. Да, среди женщин хороших результатов было немного. Отметим разве что Дарью Касаткину, которая одержала победу на турнире в Мельбурне для тех теннисисток, кто вылетел с Australian Open. Для россиянки это первый за два с половиной года успех на турнире WTA.

Если честно, это невероятное чувство! Ощущение, будто с плеч свалился большой рюкзак с камнями. Я боролась со многими проблемами. Они были с игрой, с психологией. Я как будто была не уверена в себе. Я проигрывала матчи, и всё накапливалось как снежный ком. Всё просто шло наперекосяк. Потребовалось много времени, чтобы перестроить игру, вернуть уверенность, измениться самой. Наконец я хорошо себя чувствую! Дарья Касаткина Теннисистка

А вот у мужчин всё сложилось гораздо лучше. Сначала сборная России в составе Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Аслана Карацева и Евгения Донского выиграла Кубок ATP. Затем впервые в истории Открытого чемпионата Австралии сразу три наших теннисиста — Даниил Медведев, Аслан Карацев и Андрей Рублёв — дошли до 1/8 финала. В последний раз подобное случалось на Roland Garros в 2007 году, когда до второй недели турнира Большого шлема дошли Николай Давыденко, Михаил Южный и Игорь Андреев.

Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв покинул Мельбурн после четвертьфинала, где в российском дерби уступил Даниилу Медведеву.

Этот турнир был очень успешным, потому что в прошлом году я проиграл в четвёртом круге, а сейчас дошёл до четвертьфинала. В этом году мы также выиграли Кубок ATP, я набрал много очков. Это только начало сезона. Когда-нибудь я обязательно обыграю Медведева. Надеюсь, мы долгие годы ещё будем играть, так что хотя бы раз, думаю, у меня будет такая возможность Андрей Рублёв Теннисист

Сенсацией в Австралии стало выступление Аслана Карацева. О 27-летнем дебютанте ТБШ наверняка не знали не только наши фанаты, но и многие теннисисты. Зато сейчас о нём говорят на каждом шагу. Карацев, попавший в основную сетку через квалификацию, дошёл сразу до полуфинала! При этом он заработал в Австралии почти $663 тысячи, в то время как за всю свою карьеру он получил $618 тысяч. Также он обеспечил себе попадание в топ-50, хотя приехал в Мельбурн 114-й ракеткой мира. Это уже прорыв года!

Медведев снова лучший!

Но лучшим среди россиян стал Даниил Медведев — первая ракетка России, он пробился в финал АО. Позади остались Вашек Поспишил (Канада), Роберто Карбальес Баэна (Испания), Филип Краинович (Сербия), Маккензи Макдональд (США), Андрей Рублёв (Россия) и Стефанос Циципас (Греция). А впереди ждёт первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия).

— Конечно, Новак, Надаль и Федерер — великолепная тройка. Победы над ними просто так не даются. Я должен показать свой лучший теннис, у меня уже есть такой опыт, — так прокомментировал предстоящий матч с Джоковичем сам Медведев.

А вот что о россиянине сказал сербский теннисист, который восемь раз выигрывал Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020).

— Возможно, последние три-четыре месяца Медведев — лучший по игре во всём туре, — заявил Новак.

Для Медведева это будет второй финал на турнирах Большого шлема в карьере. В 2019 году он дошёл до решающей стадии Открытого чемпионата США (US Open). А в истории мужского тенниса это всего шестой случай выхода россиянина в финал АО.

33-летний Джокович и 25-летний Медведев семь раз играли друг против друга. У Новака — 4 победы, у Дани — 3. Сравняет ли россиянин счёт по личным встречам? Ответ на вопрос, интригующий весь теннисный мир, узнаем 21 февраля. Финальная битва начнётся в 11:30 (мск) на Eurosport.

Победа на Открытом чемпионате Австралии гарантирует Медведеву второе место в мировом рейтинге и крупные призовые в размере $ 2 113 375.

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