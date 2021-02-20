Чешская лыжница сравнила Большунова с обезьяной и назвала россиян тупоголовыми

"Не думаю, что со стороны Большунова это было спортивное поведение. Это только подтвердило мне, что все они [русские] тупоголовые. У меня своё мнение о них, и я не собираюсь его менять. К тому же финн ничего плохого не делал, это был обычный финиш. В конце концов, Мяки ведь не дурак, чтобы пускать кого-то к финишу. И как он его ударил палкой? Для меня это просто неуместно, какое-то обезьяноподобное поведение", — цитирует спортсменку Inoprosport.