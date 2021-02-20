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Чешская лыжница сравнила Большунова с обезьяной и назвала россиян тупоголовыми

Спортсмены из России не улыбаются, когда с ними здороваешься, отметила она.

20 февраля 2021, 15:44
<p>Тереза Беранова. Фото © ТАСС / AP Photo / Jens Meyer</p>

Тереза Беранова. Фото © ТАСС / AP Photo / Jens Meyer

Чешская лыжница Тереза Беранова прокомментировала инцидент между россиянином Александром Большуновым и финном Йони Мяки на эстафете Кубка мира в Лахти, отметив, что спортсмен из РФ показал "обезьяноподобное поведение".

"Не думаю, что со стороны Большунова это было спортивное поведение. Это только подтвердило мне, что все они [русские] тупоголовые. У меня своё мнение о них, и я не собираюсь его менять. К тому же финн ничего плохого не делал, это был обычный финиш. В конце концов, Мяки ведь не дурак, чтобы пускать кого-то к финишу. И как он его ударил палкой? Для меня это просто неуместно, какое-то обезьяноподобное поведение", — цитирует спортсменку Inoprosport.

Шведский лыжник называл россиян идиотами, а после побед Большунова захотел тренироваться с ним

Шведский лыжник называл россиян идиотами, а после побед Большунова захотел тренироваться с ним

По словам лыжницы, российские спортсмены не улыбаются, когда с ними здороваются, и сильно отстраняются на соревнованиях.

Напомним, Большунов совсем недавно угодил в скандал, когда после жёсткой борьбы с финном Йони Мяки на финише эстафетной гонки въехал в соперника и сбил его с ног. Организаторы дисквалифицировали первую российскую команду, лишив её бронзовых медалей. Награда досталась второй сборной. Позднее Большунов извинился за свой поступок и отметил, что не планировал сбивать соперника.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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