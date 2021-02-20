В Петербурге появился памятник Моргенштерну за полмиллиона

В Санкт-Петербурге появился бронзовый памятник российскому рэперу Алишеру Валееву, более известному как Моргенштерн. Его заказчиком стал блогер Илья Плавник, который из любви к искусству потратил немалые деньги на создание бюста. Об этом он рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Фото © Twitter / plavncktwitt

"Стоит до полумиллиона, сделан полностью на мои личные средства. Памятник из бронзы. Он стоит сейчас в Санкт-Петербурге на Кирочной, 7а и открыт для посещения", — сказал Плавник.

Также заказчик творения сообщил, что скоро его усилиями в Северной столице будет создан первый в стране музей Моргенштерна, который будет располагаться на Крестовском острове. Илья отметил, что собирается содержать учреждение на личные средства, а ещё заявил, что готов к сотрудничеству по этому вопросу с властями Башкирии, откуда родом Моргенштерн.

"Я бы, безусловно, хотел сотрудничать с властями Башкирии, потому что Министерство культуры Республики Башкортостан эффективно работает над развитием современного искусства в регионе. Я открыт для любых предложений, но пока что музей финансируется из моего кармана", — добавил блогер.

По словам Плавника, воспетый в рукотворном памятнике рэпер в курсе, что в Петербурге появился его бюст. Молодой человек признался, что лично разговаривал с Алишером Валеевым, однако подробностей беседы раскрывать не стал.

Ранее Лайф писал, что Моргенштерн подарил своей возлюбленной часы за миллион рублей на 14 февраля.

Авторы