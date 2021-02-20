"Белый, серый и даже жёлтый": предприимчивые жители Кубани начали продавать снег
По прогнозам синоптиков, оттепель в регионе начнётся лишь в середине следующей недели.
Скриншот © "Авито"
В Краснодарском крае давно не было такой снежной зимы: только за прошедшую неделю в регионе выпало около 50 сантиметров осадков. Предприимчивые местные жители решили не оставлять дары природы на коммунальные службы, а получить с них свою выгоду. Так, на популярном сервисе "Авито" появились объявления о продаже снега.
"Шикарный снег, не бит, не крашен, один владелец. Нагрузкам не подвергался. Идеально белый. За пределы края никуда не выезжал", — говорится в одном из них.
Скриншот © "Авито"
Приобрести пять килограммов такого чуда можно за 300 рублей. Кроме того, существует возможность доставки в другой город, а также самовывоза. Товар продавец разместил в категории "Стройматериалы".
Купить снег можно и дешевле — килограмм всего за 10 рублей, правда, и менее качественный.
"Есть белый, серый и даже жёлтый. Предложение горящее! Прошу только серьёзные предложения от ста килограммов", — гласит объявление.
Синоптики отмечают, что оттепель в Краснодарском крае начнётся лишь в середине следующей недели, а потепление придёт только в марте.
Ранее Лайф рассказывал, что в России зафиксирован аномальный спрос на лопаты и услуги по уборке снега.
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