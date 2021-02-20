В Clubhouse впервые зарегистрировался российский губернатор

Среди пользователей голосовой соцсети Clubhouse, которая в последние недели обрела популярность в том числе и в России, впервые появился губернатор одного из регионов РФ. Речь идёт о главе Якутии Айсене Николаеве. О регистрации в приложении он сообщил на своей странице в "Твиттере", анонсировав первую лекцию на тему "Якутск — город будущего".

Друзья! Я сегодня в 18:30 выступаю с визионерской лекцией «Якутск – город будущего». Слушайте в Clubhouse по ссылке.



I'm discussing “Yakutsk 2050”. Today, 20 Feb at 18:30 on @joinclubhouse. Join us! https://t.co/zdyRPrxGEN — Айсен Николаев (@AisenNikolaev) February 20, 2021

Как сообщает издание "Подъём", аккаунт в Clubhouse Николаеву понадобился для того, чтобы читать там лекции и просто общаться с местными жителями.

"Он был первым из губернаторов и первый, конечно, в республике из чиновников. Члены регионального правительства начали вслед за Айсеном Сергеевичем регистрироваться. Министр инноваций уже там", — уточнил пресс-секретарь главы Якутии Афанасий Ноев.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой объяснил, почему предпочёл соцсети Clubhouse компанию "мужиков за гаражами". Он не исключает, что соцсеть станет популярной площадкой для политических дискуссий, однако сам предпочитает вести их не в онлайне, а в жизни.

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