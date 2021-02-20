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В Clubhouse впервые зарегистрировался российский губернатор

Аккаунт в популярной соцсети ему понадобился для общения с населением и чтения лекций.

20 февраля 2021, 15:01
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Среди пользователей голосовой соцсети Clubhouse, которая в последние недели обрела популярность в том числе и в России, впервые появился губернатор одного из регионов РФ. Речь идёт о главе Якутии Айсене Николаеве. О регистрации в приложении он сообщил на своей странице в "Твиттере", анонсировав первую лекцию на тему "Якутск — город будущего".

Как сообщает издание "Подъём", аккаунт в Clubhouse Николаеву понадобился для того, чтобы читать там лекции и просто общаться с местными жителями.

"Он был первым из губернаторов и первый, конечно, в республике из чиновников. Члены регионального правительства начали вслед за Айсеном Сергеевичем регистрироваться. Министр инноваций уже там", — уточнил пресс-секретарь главы Якутии Афанасий Ноев.

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Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой объяснил, почему предпочёл соцсети Clubhouse компанию "мужиков за гаражами". Он не исключает, что соцсеть станет популярной площадкой для политических дискуссий, однако сам предпочитает вести их не в онлайне, а в жизни.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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