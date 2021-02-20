"Пытались с 1974 года": Лайф узнал, как выводили новую породу волкособов — видео
Изначально гибрид предназначался для охотников, но сейчас его может приобрести любой желающий.
В Петербурге вывели новую породу собак — волэнд. Видео © LIFE
Заводчик из Санкт-Петербурга Андрей Мусиенко вывел новую породу собак. Гибрид дикого волка и западносибирской лайки получил официальное название волэнд. Лайф пообщался с владельцем парка северных волков и узнал подробнее об этих удивительных животных и истории их происхождения.
По словам Мусиенко, данную породу пытались вывести ещё с 1974 года. С того времени по ходу эксперимента велись все сопутствующие документы, архив которых Андрею пришлось поднять полностью, чтобы зарегистрировать выведенный гибрид на официальной основе. И вот неделю назад заводчик получил сертификат от межрегиональной общественной организации "Кинологический союз полицейских собак Купа", подтверждающий регистрацию породы волэнд.
"Волэнд — это порода, которая изначально выводилась для охотников, но сейчас её может приобрести любой любящий животных человек, который когда-либо хотел завести себе волка. Их можно использовать для выставок, фотосессий и, конечно же, как домашних любимцев", — сказал Андрей Мусиенко.
По словам заводчика, в связи с появлением новой уникальной породы уже произошёл "бум" на рынке и в Сети. Разводят волэндов в Северной столице, где для них оборудован специальный парк с вольерами.
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