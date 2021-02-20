Авария на "Авиамоторной": как в СССР удавалось 9 месяцев замалчивать трагедию в метро

Оглавление 110 секунд "мясорубки" Как на войне Слухи Выводы сделали

Московское метро всегда было гордостью москвичей — светлое, просторное. Каждая станция имела свой неповторимый стиль. Но самым главным качеством столичного метро всегда считалась безопасность. Даже Кэрол Беллами, президент городского совета Нью-Йорка, посетившая в 1982 году Москву, отдала Московскому метрополитену должное: подземка в СССР показалась ей на удивление чистой — никаких тебе граффити ни на стенах, ни внутри вагонов — а главное, безопасной. Беллами и понятия не имела, как умеют скрывать информацию о происшествиях в СССР.

110 секунд "мясорубки"

Катастрофа произошла на станции "Авиамоторная" 17 февраля 1982 года около 17:00. Как раз в это время поток пассажиров стал увеличиваться — люди возвращались домой с работы, и работники станции включили резервный четвёртый эскалатор, работающий на спуск пассажиров на станцию.

Фото © Фотохроника ТАСС / Репик Владимир, Ячменев Г.

Согласно тексту технической экспертизы, с ним произошло следующее: из-за поломки одной из ступенек "...сработало блокировочное устройство, и отключился электродвигатель главного привода". Рабочий тормоз не сработал. Под тяжестью веса находящихся на нём людей (примерно 12 тонн) эскалатор начал разгоняться, устремившись вниз. Аварийный тормоз, которым дежурный по станции пытался остановить его, тоже не сработал.

А далее началась настоящая мясорубка, которая длилась всего 110 секунд и которая переломала множество человеческих судеб и перемолола многие человеческие жизни. Полотно эскалатора, собранное из множества дюралюминиевых ступеней, набрало такую скорость, что оборвало крепёжные цепи и с ещё большей скоростью поехало вниз. Люди, будучи не в силах удержаться на ногах, падали спиной вперёд и съезжали к нижней площадке, где уже образовалась куча-мала.

У пассажира по фамилии Миронов под гребёнку попала нога. Позже Миронов вспоминал, как это произошло: "Я влетел в эту кучу, упал и оказался в самом низу. Меня тащило в сторону звеньев гребёнки, обдирая спину. Правая нога попала под балюстраду, потом я почувствовал, как она сломалась... Перелом был открытый, я протянул руку и нащупал острый край кости".

Сверху вниз выносило всё больше людей, а те, кто только что вошёл на станцию, не понимая опасности, продолжали ступать на эскалатор-убийцу. Пассажир по фамилии Марфин, осознав всю опасность ситуации, попытался убежать по эскалатору вверх, но его сбили с ног, и его рука попала между ступенями и основанием перил — защитный пластик механизма был уже сломан.

Люди словно сошли с ума: крики раненых, визг напуганных женщин, скрежет металла — всё это породило панику. Гул эскалатора нарастал. Некоторые люди пытались заскочить на балюстраду со светильниками, которая отделяла рушащийся эскалатор от соседнего. Но тонкий пластик балюстрады ломался, и пассажиры падали вниз, ломая руки-ноги и получая глубокие порезы от разбивавшихся ламп.

Фото © Public Domain

В груду шевелившихся на нижней площадке тел врезались всё новые пассажиры — всего в куче побывало не менее 100 человек. Кошмар прекратился лишь после того, как дежурная по станции дозвонилась в машинное отделение эскалаторов, и машинист обесточил механизмы.

Какое-то время на станцию ещё приезжали поезда. Вновь прибывавшие пассажиры в ужасе застывали возле окровавленных тел и луж крови, растекавшихся по белому мрамору пола. Наконец нашлись здравомыслящие люди: взявшись за руки, они стали сдерживать толпу, ограждая пострадавших.

Как на войне

Только спустя 35 минут работники метрополитена закрыли вход на станцию, а поезда стали проходить мимо "Авиамоторной", не останавливаясь. С ближайших больниц Москвы к станции полетели машины скорой помощи. Врачи признавались — было как на войне. Поскальзываясь в лужах крови, они разбирали груду тел, клали погибших и раненых на носилки и поднимали наверх. Там раненых грузили в машины и отвозили в больницы, а носилки с погибшими отставляли в сторону. Среди пострадавших оказалась и ведущая советской телепрограммы "Здоровье" Юлия Белянчикова — с травмами она попала в больницу.

Хуже всего пришлось Миронову — медики долго не знали, как его освободить. Предлагали даже дать мужчине наркоз и тут же отрезать ступню. Наконец подоспели рабочие с автогеном и освободили несчастного пассажира. Врачи так и не спасли бедолаге ногу — её пришлось ампутировать.

Через несколько часов на станции уже ничего не напоминало о страшной мясорубке: уборщицы быстро засыпали кровь опилками и убрали все следы происшествия. Единственной информацией о происшествии стала крохотная заметка в "Вечерней Москве". В ней говорилось, что на "Авиамоторной" была авария на эскалаторе, но ничего не сообщалось о её последствиях. Это породило множество слухов.

Слухи

Фото © Фотохроника ТАСС

Из уст в уста москвичи передавали, что якобы уцелевший свидетель видел, как люди падали вниз, в механизм порвавшегося эскалатора, где их перемалывали мясорубки крутящихся механизмов. То же самое якобы происходило и с теми, кто забирался на балюстраду, — они проваливались и попадали в шестерёнки, которые перемалывали их тела в фарш. На самом деле на глубине двух метров под балюстрадой находилось бетонное основание — и люди физически не могли попасть в механизм.

Другие взахлёб рассказывали историю о милиционере, который чудом зацепился за поручень, но на нём нависло так много людей, что руки у него оторвались. Школьники шушукались, что красные прожилки на мраморном полу станции — это не что иное, как кровь погибших людей. Рассказывали и о конструкторах-диверсантах, которые якобы получили за этот эскалатор Сталинскую премию и сразу уехали за границу. Но главное, не зная, сколько именно людей погибло в аварии, москвичи исчисляли количество жертв сотнями.

Панику сознательно поддерживали западные радиостанции "Свобода" и "Голос Америки", а нью-йоркская газета "Новое русское слово" со смаком описывала, как сотни людей перемалывало в жерновах "советских механизмов". К слову сказать, советская власть действительно сделала всё, чтобы скрыть подробности происшествия. Никакой официальной информации о погибших так и не последовало. Более того, предприятиям, чьи работники погибли, было запрещено распространять информацию о них, молчать рекомендовали и врачам скорой помощи. Несколько недель после происшествия поток пассажиров в метрополитене был заметно меньше — люди были всерьёз напуганы.

Выводы сделали

Расследование причин трагедии показало, что виной всему стало роковое стечение сразу нескольких обстоятельств. За три месяца до аварии на эскалаторах "Авиамоторной" были установлены тормозные системы нового образца. Их было необходимо точно регулировать по прилагаемой инструкции, однако мастер В. Загвоздкин регулировал их по-старому. Это привело к тому, что тормоза почти 120 дней работали в аварийном режиме и поэтому не смогли выполнить свою задачу тогда, когда это стало действительно необходимо.

Сама авария произошла из-за излома 96-й ступеньки — она застряла под "гребёнкой" нижней платформы, что вызвало её излом и аварийное отключение электродвигателя. Второй механический тормоз не сработал, потому что скорость эскалатора оказалась слишком мала для его срабатывания.

Все эти выводы спецкомиссии были обнародованы лишь девять месяцев спустя, в ноябре 1982 года, на закрытом заседании Верховного суда РСФСР. Там же прозвучало и точное число погибших и покалеченных — восемь человек в результате происшествия погибли, 30 получили серьёзные травмы.

Выводы комиссии гораздо быстрее стали известны инженерам метрополитена. Сразу после аварии они предложили правительству закрыть шесть станций Калининского радиуса, на которых стояли эскалаторы новой серии, но власти решили по-своему: они закрыли для модернизации "Авиамоторную" и в ударном темпе модернизировали на ней эскалаторы. На других станциях эскалаторы ремонтировали постепенно: укрепляли ступени, заменяли тормоза и вместо тонкого пластика на балюстраду клали более прочный, толщина которого составляла 8–10 мм.