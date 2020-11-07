Тайна Блюхера. Мог ли советский маршал быть австрийским аристократом

Оглавление Кто вы, товарищ Блюхер? Проверка НКВД Австрийский аристократ

9 ноября 1938 года в тюремной больнице после очередного "допроса с пристрастием" скончался маршал Василий Блюхер — одна из самых загадочных фигур ранней советской эпохи. Ещё при жизни Блюхера о нём ходили самые разные слухи не только в России, но и за границей, где его считали пленным австрийским аристократом. Тщательная проверка официальной маршальской дореволюционной биографии не подтвердила ни один из её пунктов, она оказалась сфальсифицированной на 100%. Именно это обстоятельство и поспособствовало аресту знаменитого маршала. Но даже НКВД так и не сумел выведать тайну его происхождения.

Кто вы, товарищ Блюхер?

Фальсификации в биографиях советских военачальников были весьма распространённым явлением. По политическим причинам привирали в том числе и маршалы. Например, колчаковский офицер-доброволец Говоров — о принудительной мобилизации в Белую армию, шляхтич Рокоссовский — о происхождении из рабочих. Но это были косметические приукрашивания, тогда как дореволюционная биография Блюхера оказалась выдуманной от корки до корки.

Будущий маршал Советского Союза Василий Константинович Блюхер (1889–1938), в 1924–1927 гг. — главный военный советник революционного правительства Китая (Кантонской армии) и военный советник С.В. Шалфеев (Воробьёв). Во время первого Восточного похода. Фото © Wikipedia

Дореволюционная биография маршала была настолько подозрительной, что этого не могли не заметить. Ещё при жизни Блюхера русский писатель-эмигрант Роман Гуль посвятил выяснению вопроса о прошлом маршала целую книгу. Гуль писал: "Среди красных маршалов СССР В.К. Блюхер — полководец первого ранга. Послужной список Блюхера богат и блестящ. Блюхер — сильная, колоритная фигура. Но самое замечательное в Блюхере то, что ни в СССР, ни за границей никому не известно, кто ж он на самом деле, этот популярнейший маршал Советов. Блюхер — "генерал Nеmо", Блюхер — "полководец под псевдонимом".

Может быть, в истории ещё не было такого случая, чтобы полководец крупнейшей страны оставался легендой и мифом… Официальная биография Блюхера — фальшива… "И пошёл по России под фамилией немецкого генерала неизвестный полководец, творя русскую историю".

Согласно официальной биографии, Василий Блюхер родился в 1890 году в Ярославской губернии. С юношеских лет якобы работал в Петербурге: сначала посыльным в магазине, затем чернорабочим на заводе, откуда был уволен за участие в стачке. Затем Блюхер работал на Мытищинском заводе, где был арестован за руководство стачкой, и два с половиной года провёл в тюрьме. Позже Блюхера мобилизовали в армию, где он дослужился до звания унтер-офицера и был комиссован после тяжёлого ранения.

Последние места работы Блюхера перед революцией: Сормовский завод и завод Остермана в Казани. Также, по утверждению Блюхера, ещё в 1916 году он вступил в партию большевиков. Постреволюционная биография Блюхера известна несравненно лучше. Сначала он командовал красным отрядом, затем — дивизией. В конце Гражданской войны возглавил Народно-революционную армию буферной Дальневосточной Республики и по совместительству стал военным министром ДВР.

В 20-е годы Блюхер под псевдонимом Галин активно участвовал в китайской гражданской войне, будучи главным военным советником лидера Гоминьдана Сунь Ятсена. А после возвращения и вплоть до своего падения маршал Блюхер возглавлял Особую Дальневосточную армию.

Проверка НКВД

Очевидно, что в высших эшелонах власти догадывались о некоторых нестыковках в биографии Блюхера. Тем более что иностранные газеты любили поспекулировать на этой теме. Одни называли маршала "советским Требич-Линкольном" (один из самых известных авантюристов первой половины ХХ века), другие отождествляли его с австрийским майором Генштаба по фамилии Титц, который в русском плену якобы взял себе фамилию Блюхер. Советское руководство очень любило читать иностранные газеты, так что обо всех этих слухах явно было осведомлено.

(слева направо): В.К.Блюхер, Семён Израилевич Западный (НКВД) и Терентий Дмитриевич Дерибас (НКВД) Фото © Wikipedia

Но до поры Блюхера не трогали, считая маршала ценным кадром. Всё изменилось летом 1938 года, когда близ озера Хасан произошёл вооружённый конфликт с японскими войсками. Ключевую роль в этом столкновении играла именно Особая Дальневосточная армия Блюхера. И командующий армией оказался не на высоте. Хотя в конечном счёте конфликт завершился в пользу советской стороны, Блюхер подвергся разгромной критике со стороны советского руководства и лично Сталина. Маршал был снят с должности командующего армией, одновременно со стороны НКВД была инициирована проверка его дореволюционной биографии. Учитывая размах шпиономании периода Большого террора, эта проверка была чрезвычайно тщательной.

Она проводилась одновременно во всех местах, которые Блюхер когда-либо указывал в своей биографии, а курировали её очень высокие чины. Так, за проверку в Киеве отвечал лично нарком внутренних дел УССР Успенский. Чекисты подняли все имевшиеся архивы, опросили всех возможных коллег и знакомых и наконец пришли к неутешительному для Блюхера выводу: ни один факт его биографии при проверке не подтвердился.

Магазин Клочкова в Петербурге действительно существовал, однако доказательств того, что Блюхер работал там посыльным, найти не удалось. В архивах завода Берда, где Блюхер работал чернорабочим, не удалось найти ни одного его упоминания, несмотря на то что чекисты изучили все картотеки учреждения начиная с 1889 года.

Ни в одном из списков рабочих Мытищинского завода начиная с 1902 года также не удалось обнаружить фамилии Блюхера. Чекисты даже разыскали жандарма, в ведении которого находились рабочие завода. Он также заявил, что никогда не арестовывал Блюхера. Среди всех рабочих, когда-либо уволенных с завода за стачки, фамилии Блюхера также не значилось.

Чекисты опросили десяток рабочих, составлявших ядро большевистской ячейки на заводе. Ни один из них не слышал фамилии Блюхера. В книге регистрации арестованных Бутырской тюрьмы, где якобы находился Блюхер, его фамилия не была найдена.

Не нашлось никаких следов Блюхера и в киевском госпитале, где он долгое время лечился после ранения на фронте. Что касается казанского завода Остермана, где комиссованный Блюхер якобы работал слесарем, то в ходе проверки выяснилось, что такого завода в этом городе никогда не существовало, зато был магазин Остермана, о котором не сохранилось подробных сведений.

Фото © Wikipedia

Не подтвердилась и работа Блюхера механиком на маслобойном заводе в Саратовской губернии. Чекистам удалось найти всех работников этого завода. Ни один из опрошенных не назвал среди коллег фамилию Блюхера, хотя коллектив завода был небольшим. Не удалось найти следов пребывания маршала и на Сормовском заводе.

Фальшивым оказалось и вступление в партию в 1916 году. Никаких следов его приёма в архивах найти не удалось, а человек, указанный Блюхером как его главный вдохновитель и наставник в марксизме, под влиянием которого он и вступил в партию, как оказалось, никогда не существовал в реальности. Через несколько дней после завершения проверки Блюхер был арестован. На допросах к нему применялось физическое воздействие. Допросов с пристрастием маршал, не славившийся крепким здоровьем, не выдержал и через 18 дней умер.

Австрийский аристократ

Блюхера посмертно объявили японским агентом и участником военного заговора. В хрущёвские времена он был реабилитирован. Новая волна интереса к личности маршала возникла уже после распада СССР, когда в Россию приехали немецкие исследователи, рассчитывавшие разгадать тайну Блюхера при помощи закрытых архивов. В Европе ещё с 30-х годов пользовалась немалой популярностью версия, согласно которой под личиной Блюхера скрывался австрийский аристократ Фредерик фон Гален, в 1915 году пропавший без вести на Восточном фронте.

Основной зацепкой для этой версии был тот факт, что на одной из газетных фотографий Блюхера, опубликованных в 30-е годы, его узнал бывший денщик фон Галена. Исследователи предполагали, что Гален мог попасть в плен в 1915 году, а после революции примкнуть к большевикам, взяв псевдоним Блюхер в честь своего любимого полководца времён наполеоновских войн.

Фото © ТАСС / Назаров Н.

Стоит отметить, что в этой истории не было ничего необычного. Бывшие австрийские пленные офицеры охотно записывались в большевики после революции, а некоторые делали в СССР блестящую карьеру. Так, в начале 20-х годов в руководство Контрразведывательного отдела ОГПУ входили два бывших офицера австро-венгерской армии. 7-е отделение КРО ОГПУ возглавлял Ференц Патаки, а 8-е — Отто Штейнбрюк.

Ещё одной косвенной зацепкой был тот факт, что во время пребывания в Китае Блюхер жил под псевдонимом Галин, что для иностранцев было созвучно с фамилией Гален. Правда, российские исследователи всегда считали, что псевдоним Блюхер взял в честь второй жены, которую звали Галина. Кроме того, в официальной биографии Блюхера было указано, что в 1916 году он работал на маслобойном заводе в Саратовской губернии. Известно, что на этом заводе вплоть до революции работала крупная группа австрийских военнопленных. Тем не менее прямых доказательств связи Блюхера и Галена в архивах найти не удалось. Последняя жена маршала, Глафира Безверховая, которая в 90-е годы ещё была жива, отрицала австрийское происхождение мужа.