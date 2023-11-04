Ночная атака Минина и алхимия Пожарского: Что помогло отстоять независимость России Более 400 лет назад Россия лежала в руинах. Рязанские земли, Нижегородские, Муромские. Каждый город тянул одеяло на себя, и никто не хотел помогать соседу, пострадавшему от поляков. Но нашлись герои, которые заставили всех встать на защиту родной земли. 4 ноября, 02:00 16237 16237 Воевода города Зарайска князь Дмитрий Пожарский и нижегородский купец из мясных рядов, земский староста Козьма Минин. Фото © Wikipedia

Все против всех

Нижегородские земли во время воцарения в Москве Лжедмитрия I остались нетронутыми и ещё могли повлиять на исход ситуации. Нижегородцы считали: кто в Москве поставлен на престол, тот и царь, и потому признали возведённого на трон после убийства Лжедмитрия I Василия Шуйского, род которого был связан с Нижним Новгородом.

Однако фигура Шуйского оттолкнула от Москвы других русских людей, мнения которых второпях никто не спросил. Они активно поддержали "тушинского вора" — Лжедмитрия II, под знамёна которого встали все недовольные.

Против Шуйского выступали Тула и Арзамас, Балахна и Ельцы, рязанские бояре, казаки, татары и чуваши, разрозненные отряды поляков.

Герой русского ополчения Прокопий Ляпунов перешёл на сторону нового самозванца — Лжедмитрия II. Одержавший несколько блестящих побед над ним молодой полководец Михаил Скопин-Шуйский вдруг умер, отравленный завистниками.

Свидание Скопина-Шуйского с Василием Шуйским в Москве. Фото © Wikipedia

Русское поле, ещё помнившее голод и неурожай при Годунове, стонало под копытами боевых коней и было готово растрескаться, раздираемое междоусобицей.

И тем удивительнее стали последующие события, которые непостижимым образом вдруг объединили всё это разрозненное пространство и заставили всех встать на защиту родной земли.

Перед рассветом тьма гуще

В 1609 году в страну вторглось и осадило Смоленск польское войско короля Сигизмунда III. В ход шла "европейская" пропаганда. Узнав о смерти вдовы Бориса Годунова, поляки распространили слух, что царица была убита за то, что благословила на царствование Лжедмитрия II.

В 1609 году в страну вторглось и осадило Смоленск польское войско короля Сигизмунда III. Фото © Wikipedia

Сторонники второго самозванца стали подговаривать московских бояр, чтобы те скинули Шуйского, а в ответ обещали скинуть Лжедмитрия II.

Наивные бояре насильно постригли царя в монахи и этим обезглавили Московское государство. Теперь им ничего не оставалось, как склонить голову перед поляками и выдать им Шуйского. А поляки тут же решили посадить на московский престол сына своего короля — Сигизмунда IV.

Государство уже не существовало: в Кремле были поляки, Великий Новгород был занят шведами, а по всей стране рыскали шайки бандитов самых разных мастей — от татар до казаков, везде царило безвластие, происходили грабежи и убийства. Казалось, на истории России можно было ставить точку.

И тогда на сцену российской истории вышли никому не известные люди, возглавившие народное ополчение и нижегородские дружины. Это были воевода города Зарайска князь Дмитрий Пожарский и нижегородский купец из мясных рядов, земский староста Козьма Минин.

Нижегородцы

Горожане хотели отбиться от казачьих ватаг Лжедмитрия, напиравших на город с севера и юга. Фото © Wikipedia

Собственно, ополчение Нижний Новгород создавал совсем не для спасения Отечества. Горожане хотели отбиться от казачьих ватаг Лжедмитрия, напиравших на город с севера и юга. Для этого они создали городовой совет, в который вошли представители всех слоёв населения — от бояр до ремесленников. Было решено не сдаваться, а дать сторонникам самозванца бой.

Неожиданно дело задалось. Нижегородкие полки без особого труда справились с войском Балахны и повернули на Гороховец, Муром и Владимир. Успех закрепить не удалось, но после вхождения поляков в Москву нижегородские земли стали настоящим плацдармом сопротивления.

Уже в январе 1611 года в Нижнем Новгороде собрался совет с участием делегатов из Костромы, Галича, Вологды и Рязани, которая первой стала собирать ополчение для борьбы с поляками. Совет поддержал патриарх Гермоген, который прислал из Москвы грамоту с призывом освободить город. С такой же просьбой обратился к татарам и черемисам (марийцам) митрополит Казани.

И произошло невозможное

Каждый отдал на ополчение пятую часть своего добра: бояре отдавали последнее золото, монастыри — мануфактуру и продовольствие, купцы снаряжали коней и покупали оружие, свою лепту вносили крестьяне, кузнецы, ткачи и плотники. Фото © Wikipedia

Русская земля в тот год была бедной, как никогда прежде. Годы голода и войны обескровили русские деревни. Но тем не менее каждый отдал на ополчение пятую часть своего добра: бояре отдавали последнее золото, монастыри — мануфактуру и продовольствие, купцы снаряжали коней и покупали оружие, свою лепту вносили крестьяне, кузнецы, ткачи и плотники. К нижегородцам присоединился Арзамас, мордва с 20 хозяйств давала по семь шуб на ополчение, а с чёрных волостей давали по одной шубе с трёх земельных наделов.

Призыв освободить Москву был услышан и в среде инородцев. Ополчение неожиданно поддержали татары: романовские, касимовские, казанские, темниковские, алатырские и шацкие. Случилось это во многом благодаря промашке Лжедмитрия II, который утопил касимовского хана Ураз-Мухаммеда и настроил татар против себя.

Татары не только поддержали ополчение деньгами, но и выставили отряды под предводительством мурз. Даже сибирские татары присылали в Нижний Новгород меха и отдавали вырученные деньги ополчению. В отряды вступали чуваши, вотяки и башкиры.

Весной 1612 года рать выдвинулась в сторону Москвы.

Возглавили её два человека, за всю историю Смуты не запятнавшие себя заговорами и предательствами, — Пожарский и Минин.

Воевода и торговец

Фото © Wikipedia

Дмитрий Пожарский вёл род от князя Всеволода Большое Гнездо, но долгое время вёл жизнь тихую, неприметную. Дома его звали Кузьмой, а имя Дмитрий было вторым, "княжеским" именем.

Он рос без отца, получил лучшее образование, какое только можно было получить в Москве. Видной роли при дворе не играл, дослужился до стольника. Заговорами вроде бы не увлекался и лишь при Василии Шуйском стал воеводой и показал свои уменья: разбил отряд Лжедмитрия II под Коломной и усмирил банды атамана Салькова.

Но назвать князя простаком было нельзя. Например, в 1612 году он отправил императору Священной Римской империи Рудольфу II письмо, которое скрепил личной печатью. На печати были герб и надпись: "Стольник и воевода князь Дмитрей Михайловичь Пожарской Стародубской". А на гербе читались алхимические символы: на щите, который держали два льва, был изображён ворон, терзавший человеческий череп, а внизу под гербом извивался дракон.

Это было сделано с умыслом: Рудольф II был увлечённым алхимиком и должен был сразу узнать "своего" — изображение это алхимики трактовали как рецепт изготовления философского камня, по которому ворон означал "делание", зелёный лев — окись свинца, красный лев — сурик, а дракон символизировал уксусно-свинцовую соль, способную извлекать золото из раствора.

И письмо, и печать означали одно: что Пожарский был вовлечён в крупную политическую игру.

Принимая приглашение встать во главе войска, он поставил одно условие: хозяйственной частью ополчения должен был заведовать Козьма Минин, которому князь верил как себе.

Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году. М.И. Песков. Фото © Wikipedia

Именно безродному торговцу говядиной Козьме, или, как его презрительно называли поляки, Кузминке Минину пришла в голову идея создать ополчение на платной основе. Каждому ополченцу платили по 35 рублей — деньги по тем временам немалые.

Минин был самородком, коих много на российской земле. До поры до времени они живут неприметно и вступают на сцену лишь в переломные для страны моменты.

Он оказался не только прекрасным организатором и вдохновителем ополчения, но и отчаянным командиром. 3 сентября в бою с поляками, когда ополченцы дрогнули и были готовы отступить, он первый в истории военного дела предпринял против врагов ночную атаку, сумев воодушевить на неё не только пехоту, но и спешившуюся кавалерию. К утру судьба поляков была решена, и они отступили к Можайскому тракту.

Это только начало

Спасо-Преображенский монастырь, где в течение полугода стояло ополчение. Фото © Wikipedia

Окончательно решение идти на Москву было принято в Ярославле, куда ополчение добралось к августу 1612 года. Тут к войску присоединилась артиллерия, и был создан "Совет всея земли", который решил освободить Москву, созвать собор и выбрать нового царя.

Объединённое войско пошло наперерез польскому гетману Яну Ходкевичу, чей корпус шёл на Москву — на помощь польскому гарнизону.

Бог был на стороне русских — под стены Москвы они прибыли за сутки до прихода гетмана. В решающем сражении ополченцы отстояли Москву, не допустив соединения польских частей. Гетман был отброшен, а польский гарнизон в Кремле — обречён.

1 ноября 1612 года ополченцы штурмом взяли Китай-город, а 4 ноября поляки сдались.

Победа народного ополчения над поляками. Барельеф с памятника Минину и Пожарскому. Фото © Wikipedia

Это не означало абсолютную победу — боестолкновения продолжались до декабря, когда, наконец, с поляками был заключён Деульский мир, по которому Польше отходили огромные российские территории.

Перед новой властью стояли серьёзные задачи восстановления страны и наведения порядка.

На Земском соборе, который начал заседать в январе 1613 года, имя Пожарского как претендента на царский престол звучало. Однако царём стал молодой Михаил Романов — как это часто бывает, его кандидатура стала компромиссом между боярскими кланами.

Тем не менее Пожарский стал играть при молодом царе видную роль, ему поручались самые сложные задачи. Он то отражал атаки поляков, то вступал с ними в переговоры, то возглавлял Разбойный приказ.

Изгнание поляков из Кремля. Э. Лисснер. Фото © Wikipedia

Второй герой ополчения — Козьма Минин — получил уважение и почёт. Ему в два раза скостили налоги, а его сестра, решившая уйти в монастырь, была освобождена от выплат в казну.

Вскоре после освобождения Москвы молодой царь поручил Минину розыск драгоценностей, вывезенных поляками из Кремля. Розыск золота Минин вёл фанатично, не останавливаясь перед пытками поляков, но золото так и не нашёл.

4 ноября (22 октября по старому стилю), день Казанской иконы Богородицы, царь Михаил Фёдорович сделал государственным праздником. В 1649 году его сын — царь Алексей Михайлович — подтвердил статус праздника, повелев праздновать его "во всех городах по все годы".

В Российской империи эту дату отмечали вплоть до 1917 года, помня о "Совете всея земли", который много лет назад решил, что "нам быть всем в совете и в соединении, за Московское и Казанское государства стоять, друг друга не побивать и дурного ничего ни над кем не делать".

В историю страны праздник вернулся лишь в 2004 году. Теперь он называется Днём согласия и примирения, но идеи остались прежними. В России много земель, множество народов, и у всех у них — одна судьба и одна страна.

Авторы Майя Новик