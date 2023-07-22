Благотворительные деяния блаженной княгини Ольги: что они означали для Руси Княгиня Ольга — одна из самых загадочных женщин в русской истории. И самая первая женщина из правителей Древней Руси. Все мы знаем, как она отомстила за мужа, но при этом её грозное имя окутано множеством загадок. Life.ru пробует разгадать их все. 22 июля, 08:34 День памяти святой равноапостольной княгини Ольги отмечается 24 июля, это день её смерти. Её считают покровительницей вдов и новообращённых христиан. Обложка © pravlife.org

Каждый год 24 июля Православная церковь отмечает День памяти святой равноапостольной княгини Ольги. В этот день верующие чтят память великой княгини Российской, во Святом Крещении Елены. В 2023 году дата выпадает на понедельник. Лайф рассказывает о первой принявшей крещение русской правительнице, её жизни и деяниях, составивших одну из славнейших страниц отечественной истории.

Жизненный путь блаженной княгини Ольги

Любому школьнику из уроков истории известно, что Русь крестил князь Владимир в конце X века. Однако далеко не все знают, что первой русской правительницей, принявшей христианство, была его бабка — княгиня Ольга, жена князя Игоря, сына того самого Рюрика, варяга, согласно русским летописям, призванного на княжение славянскими племенами. Вслед за Рюриком и его братьями в славянские земли переселилось множество варягов-скандинавов, которые поначалу занимали доминирующее положение, но впоследствии ассимилировались со славянским населением.

По некоторым сведениям, Ольга происходила из норманнского рода и звали её Хельга или Эльга. Подтверждение тому находят в трактате византийского императора Константина Багрянородного "О церемониях", в котором он называет княгиню Эльгой, "архонтиссой Руси". Согласно "Житию святой великой княгини Ольги", написанному духовником Ивана Грозного протопопом Сильвестром в середине XVI века, она была незнатного рода, "языка варяжского".

Книжная миниатюра "Святая равноапостольная княгиня Ольга", Степенная книга, 1670 год. Фото © ТАСС / Зотин Игорь

Не все согласны с "норманнской теорией" происхождения святой. По версии, основанной на преданиях, Ольга происходила из рода Гостомысла, славянского князя, по совету которого призваны были варяги княжить в Новгороде, родилась в Псковской земле, в селе Выбуты, в языческой семье из династии князей Изборских. Но и эта версия не оспаривает того факта, что семья, к которой принадлежала Ольга, ко времени её знакомства с Игорем была уже обедневшей и будущая княгиня происходила, как говорится, "из простых".

Существует романтическое предание о первом знакомстве князя Игоря и юной Ольги. Как-то князь охотился в Псковских землях, и понадобилось ему переправиться через реку. Так он оказался в одной лодке наедине с юной перевозчицей. Князь решил приударить за девушкой и стал делать ей недвусмысленные предложения. Она же отвечала так: "Зачем смущаешь меня, княже, нескромными словами? Пусть я молода и незнатна и одна здесь, но знай: лучше для меня броситься в реку, чем стерпеть поругание".

Неизвестно, что больше легло на сердце князю — гордость юной псковитянки или её красота, но только, когда пришло время искать себе невесту, он попросил своего регента Вещего Олега найти девушку, не желая никакой другой жены. Мудрый Олег исполнил пожелание князя, и вскоре состоялась свадьба. После этого имя Ольги надолго исчезает из русских летописей. Известно, что князь Игорь большую часть жизни проводил в военных походах, а жена оставалась "на хозяйстве", управляла которым рачительно и разумно.

Следующее упоминание княгини Ольги в летописях связано с драматической гибелью Игоря от рук древлян. В 945 году князь отправился в древлянские земли на "полюдье" — собирать дань. У древлян был весь резон выплачивать дань Игорю: их столица, как и вся земля, находилась за Киевом, как за щитом, и от хазар, и от других возможных внешних агрессоров. Хотя Игорь повысил размер дани, древляне платили исправно. И в этот раз приняли киевского князя хорошо и несколько дней с ним пировали. Однако на обратной дороге в столицу Игорь совершил роковую ошибку. Ему почему-то показалось, что взял маловато, и, отпустив основную дружину, с небольшим отрядом вернулся к своим данникам. На этот раз встретили его по-другому: древляне сочли дополнительный побор нарушением договора, и князь был убит. Согласно некоторым сведениям, его привязали за ноги к двум согнутым деревьям, потом деревья отпустили — и те разорвали тело князя пополам.

Биография княгини Ольги — одной из самых загадочных женщин в русской истории и самой первой женщины из правителей Древней Руси. Видео © YouTube/ ТАИНСТВЕННАЯ КНЯГИНЯ ОЛЬГА : О ЧЁМ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ В ШКОЛЕ?

Узнав о лютой смерти мужа, княгиня Ольга поступила с холодным расчётом: не стала отвечать древлянам сразу, следуя мудрости, гласящей, что "месть должна быть холодной". А месть её оказалась не только выверенной, но и поистине ужасной. Вскоре от древлян прибыли послы с предложением овдовевшей княгине стать женой древлянского князя Мала. Это может показаться странным, но таковы были обычаи того времени. Сватов, прибывших в ладье, дружинники отнесли и бросили в глубокую яму на дворе терема Ольги. "И, склонившись к яме, спросила их Ольга: "Хороша ли вам честь?" Они же ответили: "Горше нам Игоревой смерти". И повелела засыпать их живыми; и засыпали их".

Второе посольство сожгли в бане, где древляне мылись, готовясь к встрече с княгиней. Спустя некоторое время Ольга с небольшой дружиной приехала в земли древлян, чтобы по обычаю справить тризну на могиле мужа. Опоив во время тризны древлян, Ольга велела рубить их. Летопись сообщает о пяти тысячах убитых. После этого Ольга пошла в древлянские земли военным походом и установила дань куда выше прежней. Древляне в знак покорности принесли княгине птиц из своей столицы — Искоростеня. Ольга подарок приняла, а потом велела привязать к птичьим лапам горящие жгуты и отпустить пернатых. Те вернулись под знакомые стрехи города — Искоростень сгорел.

Может показаться, что в этих историях древляне предстают крайне недальновидными и даже наивными людьми. За подлинность летописных рассказов поручиться, конечно, невозможно, часть из них явно навеяна фольклорными сказаниями. Однако в них прослеживается стремление летописцев представить княгиню Ольгу женщиной решительной, умной, умеющей защищать свои интересы. Такой она предстаёт и в дальнейшей истории.

После гибели мужа Ольга стала править Русью до совершеннолетия Игорева сына Святослава, но и после этого она оставалась фактической правительницей, так как Святослав большую часть времени проводил в военных походах и почти не уделял внимания управлению государством. Этим занималась его мать, и занималась очень успешно. Она ввела так называемые "оброки" и "уставы", определявшие размеры "полюдья" — податей в пользу Киева, сроки и периодичность их уплаты. Подвластные Киеву земли разделила на административные единицы, в каждой из которых был поставлен княжеский администратор — тиун. Ввела систему "погостов" — центров торговли и обмена. Впоследствии в этих центрах стали строить храмы. При ней появились первые каменные здания Киева — городской дворец и загородный княжеский терем. Ольга заботилась и об обороне вверенной ей державы: установила первые границы Киевской Руси и укрепляла пограничные города.

Исторические события, связанные с блаженной княгиней Ольгой

Борис Кавашкин, "Княгиня Ольга", холст, масло, 1985. Фото © ТАСС / Людмила Пахомова

Основным деянием блаженной Ольги является её крещение в 955 году в Константинополе, куда княгиня отправилась в посольство вместе со своими приближёнными. "Житие святой великой княгини Ольги" и "Повесть временных лет" излагают легенду, согласно которой Ольга перехитрила византийского императора, желавшего взять её замуж. Сначала она отвергла притязания, заметив, что христианам не подобает свататься за язычников, а получив крещение из рук императора и патриарха, снова ответила отказом, сославшись на то, что теперь приходится императору крёстной дочерью.

Это, конечно, легенда, но факт остаётся фактом: после крещения княгини Ольги в Константинополе укрепилось положение Руси на политической арене, а также улучшились взаимоотношения с Византией — ведущей державой того времени. Вернувшись на Русь, Ольга, принявшая в крещении имя Елена, отменила языческие человеческие жертвоприношения, запретила кровные браки. Княгиня попыталась приобщить к новой вере сына Святослава, но тот, опасаясь, что его с такой мирной религией перестанет уважать дружина, категорически отказался. Понимая, что языческая Русь ещё не готова к принятию христианства, Ольга решила начинать с малого и стала постепенно строить по русским землям христианские храмы. Киев обязан ей своей главной достопримечательностью — Софийским собором. Правда, деревянная церковь в честь святой Софии, заложенная Ольгой, сгорела во время пожара 1017 года, но на том же месте правнук княгини Ярослав Мудрый воздвиг уже каменный храм, который сохранился до наших дней. Блаженная Ольга предрекала, что христианство на Руси всё равно победит, и оказалась права. Однако водворить в государстве новую религию было суждено уже её внуку Владимиру.

Когда отмечают праздник блаженной княгини Ольги

Блаженная Ольга умерла в 969 году. Хоронили её по христианскому обряду. В XVI веке Православная церковь причислила великую княгиню Ольгу к лику святой равноапостольной (равноапостольные — те святые, которые при жизни прославились проповедованием христианской веры и обращением людей в неё). Такой чести наряду с Ольгой удостоены всего шесть женщин, одна из них — Мария Магдалина. В день смерти княгини, 24 июля (11 июля по юлианскому календарю), православные отмечают День памяти святой равноапостольной княгини Ольги.

Образ блаженной княгини Ольги в культуре и искусстве

Княгиню Ольгу особенно чтут в Псковской области, считающейся местом её рождения. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Княгине Ольге посвящены многие произведения иконописи, архитектуры, литературы, а в наше время — кинематографа. Особым почитанием пользуется образ княгини в Псковской области, считающейся местом её рождения. В Пскове есть Ольгинская набережная, Ольгинский мост, Ольгинская часовня, а также два памятника княгине. Памятники Ольге установлены также в Киеве, Владимире, Москве и в городе Коростене. Её фигура присутствует на памятнике "Тысячелетие России" в Великом Новгороде. В соборе Святого Петра в Ватикане, справа от алтаря в северном (русском) трансепте можно увидеть портретное изображение княгини Ольги.

В художественной литературе образ блаженной Ольги представлен в одной из "Дум" Кондратия Рылеева — "Ольга при могиле Игоря". Из современных произведений можно упомянуть романы Бориса Васильева "Ольга, королева русов", Светланы Кайдаш-Лакшиной "Княгиня Ольга", трилогию Симона Вилара "Светорада" и его же четыре книги под общим названием "Ведьма".

В 1983 году режиссёр Юрий Ильенко снял художественный фильм "Легенда о княгине Ольге", главную роль исполнила Людмила Ефименко. Из документально-игровых фильмов стоит упомянуть "Крещение Руси" (2018; Россия) режиссёра Максима Беспалого и его же "Рюриковичи. История первой династии" (2019; Россия).

Что можно сделать в День блаженной княгини Ольги

24 июля всем, кто носит имя святой, хорошо бы сходить в церковь и поклониться иконе блаженной Ольги.

В этот день в церквях проходят праздничные службы в память о святой княгине. В день святой Ольги принято молиться об утешении вдов, а также об укреплении христианской веры.

В доме хорошо иметь икону Святой Ольги: считается, что она помогает уберечь себя и родных от бед и невзгод, а молодым девушкам — удачно выйти замуж.

В день святой Ольги в старину начинались полевые работы, люди собирали и заготавливали сено.

Священник Валерий Духанин рассказывает о значении равноапостольной княгини Ольги для Церкви. Видео © YouTube/ БИБЛИЯ и толкования - Экзегет.ру

Молитва блаженной княгини Ольги

По существующей в христианстве традиции накануне дня памяти небесного покровителя и в самый день его почитания принято посещать церковные богослужения, во время которых читаются стихиры святым угодникам, в их честь звучат тропарь, кондак и величание. Вот текст одной из молитв: "О, свята́я равноапо́стольная вели́кая княги́не О́льго, первоуго́днице Росси́йская, те́плая о нас пред Бо́гом хода́таице и моли́твеннице! К тебе́ прибега́ем с ве́рою и мо́лимся с любо́вию: бу́ди нам во всем ко бла́гу помо́щница и споспе́шница и, я́коже во вре́менней жи́зни тща́лася еси́ просвети́ти пра́отцы на́ша све́том святы́я ве́ры и наста́вити я́ твори́ти во́лю Госпо́дню, та́ко и ны́не, в Небе́сней пребыва́ющи све́тлости, благоприя́тными твои́ми к Бо́гу моли́твами вспомоществу́й нам в просвеще́нии ума́ и се́рдца на́шего све́том Ева́нгелия Христо́ва, да преспева́ем в ве́ре, благоче́стии и любви́ Христо́ве. В нищете́ и ско́рби су́щия уте́ши, бе́дствующим пода́ждь ру́ку по́мощи, оби́димыя и напа́ствуемыя заступи́, заблу́ждшия от пра́выя ве́ры и ересьми́ ослепле́нныя вразуми́ и испроси́ нам у Всеще́драго Бо́га вся блага́я и поле́зная жи́зни вре́менней и ве́чней, да, та́ко благоуго́дне зде пожи́вше, сподо́бимся насле́дия благ ве́чных в безконе́чном Ца́рствии Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь". Есть ещё одна молитва великой княгине Ольге, которую в церковной традиции называют Ольгой Богомудрой: "О, вели́кая уго́днице Бо́жия, богоизбра́нная и богопросла́вленная, равноапо́стольная вели́кая княги́не О́льго! Ты отри́нула еси́ злове́рие и нече́стие язы́ческое, уве́ровала еси́ во Еди́наго И́стиннаго Триипоста́снаго Бо́га, и восприя́ла еси́ свято́е Креще́ние, и положи́ла еси́ нача́ло просвеще́нию земли́ Росси́йския све́том ве́ры и благоче́стия. Ты еси́ духо́вная родонача́льница на́ша, ты по Христе́ Спаси́теле на́шем пе́рвая вино́вница просвеще́ния и спасе́ния ро́да на́шего. Ты еси́ те́плая моли́твенница и хода́таица о оте́честве Всеросси́йстем, во́инстве и всех лю́дех. Сего́ ра́ди смире́нно мо́лим тя: при́зри на не́мощи на́ша и умоли́ Премилосе́рдаго Царя́ Небе́снаго, да не прогне́вается на ны зело́, я́ко по не́мощем на́шим по вся дни согреша́ем, да не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да поми́лует и спасе́т нас по ми́лости Свое́й, да всади́т в сердца́ на́ша спаси́тельный страх Свой, да просвети́т Свое́ю благода́тию ум наш, во е́же разуме́ти нам пути́ Госпо́дни, оста́вити стези́ нече́стия и заблужде́ний, тща́тися же во стезя́х спасе́ния и и́стины, неукло́ннаго исполне́ния за́поведей Бо́жиих и уста́вов Святы́я Це́ркве. Моли́, блаже́нная О́льго, Человеколю́бца Бо́га, да проба́вит нам вели́кую ми́лость Свою́, да изба́вит нас от наше́ствия иноплеме́нных, от вну́тренних нестрое́ний, мятеже́й и раздо́ров, от гла́да, смертоно́сных боле́зней и от вся́каго зла, да пода́ст нам благорастворе́ние возду́ха и плодоно́сие земли́, да сохрани́т страну́ на́шу от всех ко́зней и наве́т вра́жиих, да соблюде́т в судия́х и прави́телех пра́вду и ми́лость, да даст па́стырем ре́вность о спасе́нии пасо́мых, всем же лю́дем споспеше́ние, о е́же усе́рдно слу́жбы своя́ исправля́ти, любо́вь между́ собо́ю и единомы́слие име́ти, на бла́го оте́чества и Святы́я Це́ркве ве́рне подвиза́тися, да возсия́ет свет спаси́тельныя ве́ры в стране́ на́шей во всех конце́х ея́, да обратя́тся к ве́ре неве́рующии, да упраздня́тся вся е́реси и раско́лы. Да, та́ко пожи́вше в ми́ре на земли́, сподо́бимся с тобо́ю ве́чнаго блаже́нства на Небеси́, хва́ляще и превознося́ще Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь".

Авторы Андрей Соколов