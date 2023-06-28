Православные праздники в июле: Церковный календарь – 2023

Православные праздники имеют глубокое духовное значение для верующих и отражают важные события в истории Церкви. Июль — это месяц, который содержит в себе сразу несколько значимых дат, связанных с жизнью и учением Иисуса Христа, а также событиями из жизни святых.

Полный календарь церковных праздников на июль 2023 года

Великие православные праздники в июле 2023 года

Православные посты в июле 2023-го

Петров пост нестрогий, если сравнивать с Великим постом. Во все дни, за исключением среды и пятницы, верующим разрешено есть рыбу. А в субботу и воскресенье можно даже выпить вина, но следует знать меру. Если на даты с 12 июня по 11 июля выпадает ваш день рождения или какой-то семейный праздник, отметить его лучше скромно, узким кругом, без пышных застолий, ограничивая себя в еде и алкоголе. И, конечно, не устраивать пляски и соревнования, кто лучше споёт в караоке.