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Православные праздники в июле: Церковный календарь – 2023

Православные верующие в июле 2023 года будут отмечать 93 церковных праздника. О христианских праздниках, посвящённых знаменательным событиям из жизни Иисуса Христа и его матери Богородицы Девы Марии, постах и днях памяти различных святых читайте на Life.ru.

28 июня, 17:00
<p>В июле православные держат Петровский пост, встречают праздник Петра и Февронии, а ещё вспоминают ближайших учеников Христа. Фото © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев </p>

В июле православные держат Петровский пост, встречают праздник Петра и Февронии, а ещё вспоминают ближайших учеников Христа. Фото © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

Православные праздники имеют глубокое духовное значение для верующих и отражают важные события в истории Церкви. Июль — это месяц, который содержит в себе сразу несколько значимых дат, связанных с жизнью и учением Иисуса Христа, а также событиями из жизни святых.

Полный календарь церковных праздников на июль 2023 года

  • 1 июля, суббота: Петров пост (Апостольский), 20-й день

День памяти мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула

День Преподобного Леонтия, канонарха Печерского

  • 2 июля, воскресенье: Петров пост (Апостольский), 21-й день

День памяти Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня

Святителя Иова, патриарха Московского и всея России

День Святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского

Преподобного Паисия Великого

  • 3 июля, пятница: Петров пост (Апостольский), 22-й день

Священномученика Мефодия, епископа Патарского

Благоверного князя Глеба Владимирского

Перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского

  • 4 июля, вторник: Петров пост (Апостольский), 23-й день

День Мученика Иулиана Тарсийского

Обретение мощей преподобного Максима Грека

Священномученика Терентия, епископа Иконийского

  • 5 июля, среда: Петров пост (Апостольский), 24-й день

День памяти священномученика Евсевия, епископа Самосатского

Календарь церковных праздников на июль 2023 года. Инфографика © LIFE

Календарь церковных праздников на июль 2023 года. Инфографика © LIFE

  • 6 июля, четверг: Петров пост (Апостольский), 25-й день

День Владимирской иконы Божией Матери

Собор Владимирских святых

Мученицы Агриппины Римляныни

Праведного отрока Артемия Веркольского

Второе перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского

  • 7 июля, пятница: Петров пост (Апостольский), 26-й день

Рождество Иоанна Предтечи

Преподобного Антония Дымского

Праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских

  • 8 июля, суббота: Петров пост (Апостольский), 27-й день

День Благоверных Петра и Февронии, муромских чудотворцев

  • 9 июля, воскресенье: Петров пост (Апостольский), 28-й день

Святителя Дионисия, архиепископа Суздальского

Обретение мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца

  • 10 июля, пятница: Петров пост (Апостольский), 29-й день

Преподобного Сампсона Странноприимца

Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского

  • 11 июля, суббота: Петров пост (Апостольский), 30-й день

Икона Божией Матери "Троеручица"

Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна

Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев

Преподобного Ксенофонта Робейского, игумена

  • 12 июля, среда

День Святых апостолов Петра и Павла

Завершение Петровского поста

Иисус Христос воскресает в окружении святого Пьера, святого Павла и двух ангелов © Антонис Мор / Музей Конде

Иисус Христос воскресает в окружении святого Пьера, святого Павла и двух ангелов © Антонис Мор / Музей Конде

  • 13 июля, четверг

Собор славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия

Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского

  • 14 июля, пятница

Бессребреников мучеников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших

  • 15 июля, суббота

Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

Святителя Фотия, митрополита митрополита Киевского и всея Руси

  • 16 июля, воскресенье

Перенесение мощей святителя Филиппа (Колычева), митрополита Московского и всея России, чудотворца

Мученика Иакинфа Римского

Благоверных князей Василия и Константина Ярославских

Святителя Василия, епископа Рязанского

Преподобных Анатолиев Печерских

Преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских

Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского

Преподобного Никодима Кожеезерского

  • 17 июля, понедельник

Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжён Ольги, Татианы, Марии и Анастасии

Преподобного Андрея Рублева, иконописца

Благоверного князя Андрея Боголюбского

Святителя Андрея Критского, архиепископа

Преподобной Марфы Антиохийской, матери Симеона Дивногорца

Обретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца

Захоронение царской семьи и их слуг в Петропавловском соборе © D.j.mueller / wikipedia.org

Захоронение царской семьи и их слуг в Петропавловском соборе © D.j.mueller / wikipedia.org

  • 18 июля, вторник

Преподобного Афанасия, игумена Афонского

Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца

Преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой)

  • 19 июля, среда

Собор Радонежских святых

Преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского

  • 20 июля, четверг

Преподобной Евфросинии (в инокинях Евдокии), великой княгини Московской

Преподобного Фомы Малеина

Преподобного Акакия Синайского

Мученицы Кириакии (Неделы) Никомидийской

  • 21 июля, пятница

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани

Мученика Прокопия

Праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца

  • 22 июля, суббота

Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского

Святителя Феодора, епископа Едесского

Священномученика Кирилла, епископа Гортинского

  • 23 июля, воскресенье

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве

Мучеников 45 в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита (Аникиты), Сисиния, Менеи, Вирилада и прочих

Преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов

Преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах

  • 24 июля, понедельник

Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во Святом Крещении Елены

Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, имже Православие утвердися

"Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря". Эскиз В. И. Сурикова, 1915 год © wikipedia.org

"Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря". Эскиз В. И. Сурикова, 1915 год © wikipedia.org

  • 25 июля, вторник

Иконы Божией Матери "Троеручица"

Мучеников Прокла и Илария

Преподобного Михаила Малеина, игумена

Преподобного Арсения Новгородского

Мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве

Преподобномученика Симона Воломского, игумена

  • 26 июля, среда

Собор Архангела Гавриила

Преподобного Стефана Савваита

  • 27 июля, четверг

Апостола от 70 Акилы

Преподобного Стефана Махрищского

Преподобного Никодима Святогорца

  • 28 июля, пятница

Равноапостольного великого князя Владимира (во Святом Крещении Василия)

Мученика Кирика и мученицы Иулитты

  • 29 июля, суббота

Священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского и десяти учеников его

  • 30 июля, воскресенье

Великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской

Преподобного Иринарха Соловецкого, игумена

Преподобного Леонида Устьнедумского, иеромонаха

  • 31 июля, понедельник

Мученика Емилиана Доростольского

Мученика Иакинфа Амастридского

Преподобного Иоанна Многострадального, Печерского

Преподобных Памвы, затворника Печерского и Памвы (Памво), пустынника Нитрийского

Великие православные праздники в июле 2023 года

Недвунадесятые:

  • 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи;
  • 12 июля — Святых апостолов Петра и Павла.
Что можно и нельзя есть в Петров пост и что категорически не стоит делать до 11 июля

Что можно и нельзя есть в Петров пост и что категорически не стоит делать до 11 июля

Православные посты в июле 2023-го

Многодневные:

12 июня — 11 июля — Петров пост (Апостольский)

Петров пост нестрогий, если сравнивать с Великим постом. Во все дни, за исключением среды и пятницы, верующим разрешено есть рыбу. А в субботу и воскресенье можно даже выпить вина, но следует знать меру. Если на даты с 12 июня по 11 июля выпадает ваш день рождения или какой-то семейный праздник, отметить его лучше скромно, узким кругом, без пышных застолий, ограничивая себя в еде и алкоголе. И, конечно, не устраивать пляски и соревнования, кто лучше споёт в караоке.

Авторы
Андрей Соколов
Андрей Соколов

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