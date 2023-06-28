Православные праздники в июле: Церковный календарь – 2023
Православные верующие в июле 2023 года будут отмечать 93 церковных праздника. О христианских праздниках, посвящённых знаменательным событиям из жизни Иисуса Христа и его матери Богородицы Девы Марии, постах и днях памяти различных святых читайте на Life.ru.
В июле православные держат Петровский пост, встречают праздник Петра и Февронии, а ещё вспоминают ближайших учеников Христа. Фото © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев
Православные праздники имеют глубокое духовное значение для верующих и отражают важные события в истории Церкви. Июль — это месяц, который содержит в себе сразу несколько значимых дат, связанных с жизнью и учением Иисуса Христа, а также событиями из жизни святых.
Полный календарь церковных праздников на июль 2023 года
- 1 июля, суббота: Петров пост (Апостольский), 20-й день
День памяти мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула
День Преподобного Леонтия, канонарха Печерского
- 2 июля, воскресенье: Петров пост (Апостольский), 21-й день
День памяти Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня
Святителя Иова, патриарха Московского и всея России
День Святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского
Преподобного Паисия Великого
- 3 июля, пятница: Петров пост (Апостольский), 22-й день
Священномученика Мефодия, епископа Патарского
Благоверного князя Глеба Владимирского
Перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского
- 4 июля, вторник: Петров пост (Апостольский), 23-й день
День Мученика Иулиана Тарсийского
Обретение мощей преподобного Максима Грека
Священномученика Терентия, епископа Иконийского
- 5 июля, среда: Петров пост (Апостольский), 24-й день
День памяти священномученика Евсевия, епископа Самосатского
Календарь церковных праздников на июль 2023 года. Инфографика © LIFE
- 6 июля, четверг: Петров пост (Апостольский), 25-й день
День Владимирской иконы Божией Матери
Собор Владимирских святых
Мученицы Агриппины Римляныни
Праведного отрока Артемия Веркольского
Второе перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского
- 7 июля, пятница: Петров пост (Апостольский), 26-й день
Рождество Иоанна Предтечи
Преподобного Антония Дымского
Праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских
- 8 июля, суббота: Петров пост (Апостольский), 27-й день
День Благоверных Петра и Февронии, муромских чудотворцев
- 9 июля, воскресенье: Петров пост (Апостольский), 28-й день
Святителя Дионисия, архиепископа Суздальского
Обретение мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца
- 10 июля, пятница: Петров пост (Апостольский), 29-й день
Преподобного Сампсона Странноприимца
Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского
- 11 июля, суббота: Петров пост (Апостольский), 30-й день
Икона Божией Матери "Троеручица"
Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна
Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
Преподобного Ксенофонта Робейского, игумена
- 12 июля, среда
День Святых апостолов Петра и Павла
Завершение Петровского поста
Иисус Христос воскресает в окружении святого Пьера, святого Павла и двух ангелов © Антонис Мор / Музей Конде
- 13 июля, четверг
Собор славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия
Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского
- 14 июля, пятница
Бессребреников мучеников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших
- 15 июля, суббота
Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
Святителя Фотия, митрополита митрополита Киевского и всея Руси
- 16 июля, воскресенье
Перенесение мощей святителя Филиппа (Колычева), митрополита Московского и всея России, чудотворца
Мученика Иакинфа Римского
Благоверных князей Василия и Константина Ярославских
Святителя Василия, епископа Рязанского
Преподобных Анатолиев Печерских
Преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских
Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского
Преподобного Никодима Кожеезерского
- 17 июля, понедельник
Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжён Ольги, Татианы, Марии и Анастасии
Преподобного Андрея Рублева, иконописца
Благоверного князя Андрея Боголюбского
Святителя Андрея Критского, архиепископа
Преподобной Марфы Антиохийской, матери Симеона Дивногорца
Обретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца
Захоронение царской семьи и их слуг в Петропавловском соборе © D.j.mueller / wikipedia.org
- 18 июля, вторник
Преподобного Афанасия, игумена Афонского
Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца
Преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой)
- 19 июля, среда
Собор Радонежских святых
Преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского
- 20 июля, четверг
Преподобной Евфросинии (в инокинях Евдокии), великой княгини Московской
Преподобного Фомы Малеина
Преподобного Акакия Синайского
Мученицы Кириакии (Неделы) Никомидийской
- 21 июля, пятница
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
Мученика Прокопия
Праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца
- 22 июля, суббота
Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского
Святителя Феодора, епископа Едесского
Священномученика Кирилла, епископа Гортинского
- 23 июля, воскресенье
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве
Мучеников 45 в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита (Аникиты), Сисиния, Менеи, Вирилада и прочих
Преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов
Преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах
- 24 июля, понедельник
Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во Святом Крещении Елены
Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, имже Православие утвердися
"Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря". Эскиз В. И. Сурикова, 1915 год © wikipedia.org
- 25 июля, вторник
Иконы Божией Матери "Троеручица"
Мучеников Прокла и Илария
Преподобного Михаила Малеина, игумена
Преподобного Арсения Новгородского
Мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве
Преподобномученика Симона Воломского, игумена
- 26 июля, среда
Собор Архангела Гавриила
Преподобного Стефана Савваита
- 27 июля, четверг
Апостола от 70 Акилы
Преподобного Стефана Махрищского
Преподобного Никодима Святогорца
- 28 июля, пятница
Равноапостольного великого князя Владимира (во Святом Крещении Василия)
Мученика Кирика и мученицы Иулитты
- 29 июля, суббота
Священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского и десяти учеников его
- 30 июля, воскресенье
Великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской
Преподобного Иринарха Соловецкого, игумена
Преподобного Леонида Устьнедумского, иеромонаха
- 31 июля, понедельник
Мученика Емилиана Доростольского
Мученика Иакинфа Амастридского
Преподобного Иоанна Многострадального, Печерского
Преподобных Памвы, затворника Печерского и Памвы (Памво), пустынника Нитрийского
Великие православные праздники в июле 2023 года
Недвунадесятые:
- 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи;
- 12 июля — Святых апостолов Петра и Павла.
Православные посты в июле 2023-го
Многодневные:
12 июня — 11 июля — Петров пост (Апостольский)
Петров пост нестрогий, если сравнивать с Великим постом. Во все дни, за исключением среды и пятницы, верующим разрешено есть рыбу. А в субботу и воскресенье можно даже выпить вина, но следует знать меру. Если на даты с 12 июня по 11 июля выпадает ваш день рождения или какой-то семейный праздник, отметить его лучше скромно, узким кругом, без пышных застолий, ограничивая себя в еде и алкоголе. И, конечно, не устраивать пляски и соревнования, кто лучше споёт в караоке.