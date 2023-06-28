Что можно и нельзя есть в Петров пост и что категорически не стоит делать до 11 июля 12 июня у православных верующих начался нестрогий Петров пост, он продлится до 11 июля. Расскажем, как правильно держать Петров пост, можно ли жениться в этот период и как не притянуть трудности. 28 июня, 09:22 14773 14773 12 июня 2023 года у православных начинается Петров (Апостольский) пост. Он продлится до 11 июля и завершится празднованием Дня Петра и Павла. Фото © Shutterstock

Петров пост 2023 года: что можно есть

Петров пост нестрогий, если сравнивать с Великим постом. Во все дни, за исключением среды и пятницы, верующим разрешено есть рыбу. А в субботу и воскресенье можно даже выпить вина, но следует знать меру.

Как рассказал настоятель храма Воздвижения Креста Господня в районе Митино Стахий Колотвин, в Петров пост можно есть растительную пищу, овощи и фрукты, мёд и орехи. Основные блюда — постные голубцы и щи, грибная икра, окрошка, ботвинья. Последняя — старинное блюдо русской национальной кухни, гибрид окрошки и свекольника. Её готовят на кислом ржаном квасе.

Как приготовить ботвинью

Ботвинья — холодное первое блюдо, гибрид свекольника и окрошки. Когда-то её величали царицей холодных супов, а сейчас забыли. И зря. Фото © Wikipedia

Для приготовления летнего постного холодного супа на кислом ржаном квасе понадобится: свёкла — 2–3 шт.;

квас;

солёный огурец — 1 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

нерафинированное подсолнечное масло.

Лук нарежьте, посолите, разомните. Свёклу крупно натрите на тёрке, огурцы нарежьте кубиками, как для оливье. Всё смешайте, залейте холодным квасом. Приправьте солью и уксусом по вкусу либо вместо них добавьте магазинную маринованную свёклу. Отличным дополнением к постной ботвинье станет горячий картофель — отварной или пюре.

Что нельзя есть в Петров пост?

Во время Петрова поста следует отказаться от яиц, молочной и мясной пищи. Однако есть исключения для людей, которые болеют. Им священник может дать благословение питаться так, как того требует лечение. Тем верующим, кто лежит в больнице, могут вовсе разрешить не поститься.

К слову, если в Великий пост, который длился в этом году с 7 марта по 23 апреля, верующие следовали правилам, то в Петров пост ограничения в еде и в досуге мягкие. Настоятель храма Воздвижения Креста Господня в районе Митино священник Стахий Колотвин

Петров пост: что нельзя делать

Не стоит брать и давать деньги в долг во время поста. Так можно притянуть финансовые трудности. Ещё нельзя заниматься рукоделием, например шить, да и вообще брать в руки иголку, иначе можно не просто привлечь неприятности, но и "зашить" счастливую жизнь.

Надо стараться не ругаться матом. Рекомендуется во время поста делать больше добрых поступков. Также нежелательно смотреть телевизор и посещать развлекательные сайты в Интернете Александр Константинов Настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", протоиерей

Можно ли выходить замуж в Петров пост?

Если надумали играть свадьбу в конце июня – начале июля, лучше отложить эту затею, ведь жениться во время Петрова поста не рекомендуется. Всё дело в том, что в этот период в церквях не проводят обряды венчаний. Если на даты с 20 июня по 11 июля выпадает ваш день рождения или какой-то семейный праздник, отметить его лучше скромно, узким кругом, без пышных застолий, ограничивая себя в еде и алкоголе. И, конечно, не устраивать пляски и соревнования, кто лучше споёт в караоке.

Можно ли в Петров пост заниматься любовью?

Парам лучше воздержаться от зачатия ребёнка. Исполнение супружеского долга всё-таки возможно, но при обоюдном желании жены и мужа Александр Константинов Настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", протоиерей

Можно ли стричь волосы в Петров пост?

В пост от похода к парикмахеру лучше отказаться. Если всё же решитесь на стрижку, это плохо скажется на состоянии вашей гривы. А ещё считается, что вам могут попросту отстричь счастье и удачу, пояснил протоиерей Александр Константинов.

Авторы Марта Белова