"Чистый домысел": эксперт объяснил, что загрязнения от полигона и экологическая катастрофа на Камчатке не могут быть связаны

Руководитель климатического проекта Greenpeace Василий Яблоков уточнил, что поводом обращения в Генпрокуратуру стали новые данные об утечке пестицидов с Козельского полигона.

Версию Гринпис полностью опровергают доказательства, полученные из проб грунта, взятых с места катастрофы. О проведённом исследовании Лайфу рассказал декан химического факультета МГУ, профессор, член-корреспондент РАН Степан Калмыков.

Для работы специалистов с Камчатки доставили 45 проб воды и грунта.

— Это были пробы с обширной территории, с большой лагерной бухты, с известного пляжа, морской воды, континента, с Козельского полигона, — говорит профессор. — Это был очень широкий спектр исследования на основные токсиканты и наиболее опасные вещи. Это производные продукта гептила — это ракетное топливо, пестициды, фенолы, тяжёлые металлы и т.д.

По его словам, ни в одной пробе продукты гептила не обнаружены, а значит, версии, что гептил мог быть причиной гибели морских животных, не подтверждаются.

Только в двух пробах грунта сотрудники химического факультета МГУ нашли незначительное количество пестицидов. Это оказались пробы грунта возле полигона в нескольких метрах от него. Содержание этих веществ ниже, чем предельно допустимые концентрации для соответствующих объектов.

В трёх пробах подземных вод, отобранных на полигоне, исследователи также нашли очень невысокое содержание пестицидов.

— Значит, никаких выводов, что это вытекает с подземными стоками в акваторию и в морскую среду, сделать невозможно, так как нет подтверждений. В морской воде не найдены эти компоненты. Поэтому все остальные выводы — это чистый домысел. Было найдено общее высокое содержание окисляемых органических веществ, — говорит Степан Калмыков. — Эти окисляемые вещества никак не связаны с теми токсичными компонентами, о которых я сказал.

Профессор объяснил, что все компоненты определяются отдельно исследованием самых различных проб. По его словам, работа проводилась с помощью самых современных методов хроматографии, газовой хроматографии, высокоэффективной жидкостной хроматографии, методом спектрометрии. Все методы могут по отдельным компонентам даже на очень маленьких уровнях обнаружить содержание любого вещества в сложных смесях.

— Ни пестицидов, ни гептила, ни другие опасные вещества в пробах, которые определялись отдельно методом хроматографии, спектрометрии, определено не было. Поэтому в целом никаких аномалий мы не обнаружили, — заключил профессор Калмыков.

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