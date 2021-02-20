"Я просто в шоке!" Блогершу с изуродованными косметологом губами захейтили в Сети

Блогерша Вика из Красноярска, известная в Сети как Вика Беневолент, продолжает рассказывать подписчикам о своём неудачном походе к косметологу. Однако вместо поддержки она получила волну негатива со стороны пользователей. В этом призналась сама Вика на своей страничке в "Инстаграме".

Видео из сториз © Instagram / vi.brendi

По словам Вики, она решила поделиться своей историей, чтобы предупредить таких же доверчивых девушек о том, что к походам к косметологам нужно относиться весьма обдуманно. Однако многие упрекнули её, что она пиарится на своих губах, смакуя подробности. Как рассказала Вика, её директ взрывается от негативных сообщений, где её всячески обзывают.

"Я всё близко к сердцу воспринимаю. Для меня это вообще просто жесть, обзывают ни за что. Я просто в шоке!" — пожаловалась она на злостных комментаторов.

Напомним, Вика решила подколоть себе губы гиалуроновой кислотой. И обратилась к новому для себя косметологу. Всё шло хорошо до момента, пока рот девушки не стал опухать прямо на глазах, раздуваясь до невероятных размеров. Небольшой отёк после укола вполне ожидаем, но ситуация Вики напрочь вышла из-под контроля.

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