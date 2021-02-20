Балерина Мариинки станцевала в пачке на снегу в защиту бухты Батарейной — видео

Балерина Мариинского театра станцевала на снегу в защиту бухты Батарейной. Видео © Facebook / Илмира Багаутдинова

Балерина Мариинского театра Ильмира Багаутдинова решила необычным способом выступить в защиту бухты Батарейной (Ленинградская область), где планируется строительство зернового терминала. Артистка в пачке и пуантах станцевала прямо на морозе.

Балерина исполнила танец лебедя и опубликовала видео на своей странице в "Фейсбуке". Она также призвала подписать петицию, адресованную президенту.

"Уникальное природное и историческое место, где весной гнездятся лебеди, летом отдыхают семьи с детьми, зимой выходят на лёд сотни рыбаков, в лесу оборудованы тропы для квадроциклов и лыжников. Природа в гармонии с людьми. Всё это под угрозой уничтожения", — написала артистка.

Бухта расположена в Ленинградской области на границе заказника "Лебяжий". Территория находится под защитой Рамсарской и Хельсинкской конвенций, так как является средой обитания водоплавающих и околоводных перелётных птиц, многие из которых занесены в Красную книгу России, говорится в тексте петиции.

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