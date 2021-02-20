В подмосковных Химках грузовик врезался в автобус с врачами
Предварительно, погиб водитель большегруза.
Фото © Соцсети
В подмосковных Химках грузовик врезался в служебный автобус, который вёз врачей 119-й больницы. Об этом сообщает телеканал "360".
Авария произошла в микрорайоне "Новогорск" на улице Ивановской. Предварительно, в результате ДТП погиб водитель грузовика, среди медиков пострадавших нет. Всего в автобусе ехало около 40 человек.
Причиной аварии могло стать то, что водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего и влетел в автобус.
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