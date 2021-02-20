Из телевизора в политику: подпавшая под санкции жена Медведчука вступила в партию мужа
В видеообращении она заявила, что гордится супругом.
Жена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила о намерении вступить в партию своего мужа. Такое решение она приняла после того, как против них были введены санкции решением СНБО Украины.
"Теперь, кроме одного Медведчука, вы получили ещё и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от "зелёного" произвола и беззакония", — заявила она в видеообращении, опубликованном на её ютуб-канале.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии назвали санкции против политика спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе — россияне.
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