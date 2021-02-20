Из телевизора в политику: подпавшая под санкции жена Медведчука вступила в партию мужа

Жена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила о намерении вступить в партию своего мужа. Такое решение она приняла после того, как против них были введены санкции решением СНБО Украины.

"Теперь, кроме одного Медведчука, вы получили ещё и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от "зелёного" произвола и беззакония", — заявила она в видеообращении, опубликованном на её ютуб-канале.