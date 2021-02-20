Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Нарколог объяснил, почему после ковида невозможно уйти в запой

С алкоголем стоит быть особенно аккуратными, особенно после болезни, отмечает врач.

20 февраля 2021, 13:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Переболевшие ковидом россияне часто жалуются на различные негативные побочки, связанные с психологическим здоровьем. Некоторые из них пытаются "лечить" апатию алкоголем, но у них ничего не получается. Врач – психиатр-нарколог Игорь Лазарев объяснил это тем, что организм после болезни слишком изношен, чтобы вынести ещё и запой.

Сантехники и электрики больше не в лидерах. Наркологи рассказали о самых "пьющих" профессиях

Сантехники и электрики больше не в лидерах. Наркологи рассказали о самых "пьющих" профессиях

"Сейчас появляется много пациентов с постковидным синдромом, у которых на долгое время остаётся повышенная утомляемость, возникают депрессии. У тех из них, кто алкоголем пытается решить проблему, там ещё хуже последствия. В таком случае у организма нет ресурса даже в запой уйти. Поэтому такие россияне сразу попадают к врачам в плачевном состоянии", — рассказал специалист в беседе с News.ru.

Медик также напомнил россиянам, что горячительные напитки не помогут решить никакие проблемы, а только усугубят положение. Поэтому с алкоголем стоит быть очень аккуратными, особенно после перенесённой болезни.

Ранее сомнолог дал советы по борьбе с бессонницей. Чаще всего нарушения сна возникают на фоне почти ежедневных бытовых ситуаций и стрессов, и справиться с ними человек может сам. Однако когда недосып настигает вас три или более раз в неделю, то следует обратиться к врачам.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1