Нарколог объяснил, почему после ковида невозможно уйти в запой

Переболевшие ковидом россияне часто жалуются на различные негативные побочки, связанные с психологическим здоровьем. Некоторые из них пытаются "лечить" апатию алкоголем, но у них ничего не получается. Врач – психиатр-нарколог Игорь Лазарев объяснил это тем, что организм после болезни слишком изношен, чтобы вынести ещё и запой.

"Сейчас появляется много пациентов с постковидным синдромом, у которых на долгое время остаётся повышенная утомляемость, возникают депрессии. У тех из них, кто алкоголем пытается решить проблему, там ещё хуже последствия. В таком случае у организма нет ресурса даже в запой уйти. Поэтому такие россияне сразу попадают к врачам в плачевном состоянии", — рассказал специалист в беседе с News.ru.

Медик также напомнил россиянам, что горячительные напитки не помогут решить никакие проблемы, а только усугубят положение. Поэтому с алкоголем стоит быть очень аккуратными, особенно после перенесённой болезни.

Ранее сомнолог дал советы по борьбе с бессонницей. Чаще всего нарушения сна возникают на фоне почти ежедневных бытовых ситуаций и стрессов, и справиться с ними человек может сам. Однако когда недосып настигает вас три или более раз в неделю, то следует обратиться к врачам.

Авторы