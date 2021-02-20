Россиянам старше 60 лет в конце февраля станет доступна вакцина "Эпиваккорона"
Решение о проведении клинических исследований с участием детей ещё не принято.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Россияне старше 60 лет уже в конце февраля смогут привиться отечественным препаратом от коронавируса "Эпиваккорона". Об этом заявил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов.
"Я уверен, что уже до конца февраля добровольцам и жителям РФ старше 60 лет вакцина будет доступна в рамках гражданского оборота", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Максютова, "Эпиваккорона" сможет обеспечивать защиту организма на протяжении года. Он уточнил, что решение о проведении дополнительных клинических исследований на детях ещё не принято.
В текущем месяце "Вектор" планирует выпустить 500 тысяч доз вакцины, а в марте — уже 1,5 миллиона доз.
Ранее Лайф рассказывал, что Роспотребнадзор подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида.
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