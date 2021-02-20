Самарские врачи вылечили от коронавируса 100-летнюю бабушку

"Инфекционный госпиталь на базе нашей больницы был развёрнут в октябре прошлого года, за этот период мы оказали помощь более 1200 пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Около 10% — это пациенты старше 80 лет. Старшее поколение наиболее тяжело переносит болезнь, поэтому призываю проявлять особую заботу о пожилых родственниках, создавать условия для их самоизоляции, а также соблюдать все меры безопасности, чтобы уберечь их от встречи с инфекцией", — сказала заместитель главного врача больницы Марина Цветкова, напомнив, что на сегодня самой действенной мерой профилактики CoViD-19 является вакцинация.