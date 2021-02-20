Самарские врачи вылечили от коронавируса 100-летнюю бабушку
Пациентка проходила терапию несколько недель и была выписана домой с полным выздоровлением.
Фото © Pixabay
В Самаре медики вылечили 100-летнюю женщину от коронавирусной инфекции. Бабуля полностью выздоровела и была выписана из больницы домой. Об этом сообщает региональный Минздрав.
По данным ведомства, пожилая женщина проходила лечение в инфекционном госпитале Самарской городской клинической больницы № 8 в течение нескольких недель. Врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь, выздоровевшую пациентку выписали домой. Далее бабушка будет находиться под чутким наблюдением врачей поликлиники.
"Инфекционный госпиталь на базе нашей больницы был развёрнут в октябре прошлого года, за этот период мы оказали помощь более 1200 пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Около 10% — это пациенты старше 80 лет. Старшее поколение наиболее тяжело переносит болезнь, поэтому призываю проявлять особую заботу о пожилых родственниках, создавать условия для их самоизоляции, а также соблюдать все меры безопасности, чтобы уберечь их от встречи с инфекцией", — сказала заместитель главного врача больницы Марина Цветкова, напомнив, что на сегодня самой действенной мерой профилактики CoViD-19 является вакцинация.
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