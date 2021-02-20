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Мама проверила, что внутри у резиновых игрушек для ванны, и теперь близко не подпускает к ним сына

Как оказалось, никакие превентивные меры не помогают очищать уточек до конца.

20 февраля 2021, 10:00

Фото © Facebook / Morgan Knighton Rogers

Молодая мама Морган Роджерс из Арканзаса, США, недавно поделилась на своей стене в "Фейсбуке" жуткой историей о том, как у писательницы и журналистки Эден Стронг малыш чуть не остался калекой. Он просто попал струйкой воды из резиновой уточки себе в глаз, и тот воспалился, увеличившись до невероятных размеров. Мальчика чудом удалось спасти, и это учитывая то, что Эден всегда тщательно очищала игрушки сына, в том числе для ванны, пишет Lad Bible.

Фото © Facebook / Morgan Knighton Rogers

Фото © Facebook / Morgan Knighton Rogers

Морган не на шутку взволновалась, ведь у неё самой второй ребёнок обожает плескаться с уточками и прочими забавами. Конечно же, Морган все их содержит в идеальной чистоте, но, как оказалось, плесень и вредные организмы спокойно размножаются в таких игрушках, сколько бы вы их ни намывали. Дело в том, что из-за маленького отверстия и монолитной конструкции игрушки просто не успевают просохнуть, потому и плесневеют. Женщина решила разрезать игрушки сына и пришла в ужас от того, что там обнаружила.

Фото © Facebook / Morgan Knighton Rogers

Фото © Facebook / Morgan Knighton Rogers

Все без исключения игрушки были покрыты чёрной склизкой плесенью, которая совершенно ничем не убиралась, несмотря на все старания Морган. Она испытала отвращение, поняв, что в такой грязной и заражённой воде постоянно купался её малыш. Молодая мама тут же выкинула все игрушки и теперь советует остальным поступить так же. Ведь на кону стоит здоровье детей: никто не хочет повторить судьбу сына писательницы Эден Стронг.

Фото © Facebook / Morgan Knighton Rogers

Фото © Facebook / Morgan Knighton Rogers

Пост встревоженной мамы набрал 266 тысяч репостов и 45 тысяч комментариев, где многие пользователи разделили чувства Морган и тут же направились к ближайшей помойке со своими резиновыми уточками.

Фу, боже, никаких больше пищалок в ванне

Kiawnna Doherty

Ой даа, я боялась чего-то подобного, поэтому сразу заклеивала это отверстие в уточках клеевым пистолетом. Нет воды — нет плесени!

Cilla Padilla

Бр-р, я всё детство играла с ними! У меня, должно быть, офигенный иммунитет был...

Julia Rekowska

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Домохозяйка ломала голову над странными пятнами, но их разгадка оказалась хуже любого фильма ужасов

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