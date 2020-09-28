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Домохозяйка ломала голову над странными пятнами, но их разгадка оказалась хуже любого фильма ужасов

Свой вопрос она задала коллегам по цеху, которые быстро "утешили" девушку.

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Фото © Facebook / Mrs Hinch Cleaning Tips

Нет никого чистоплотнее блогерши Миссис Хинч, которую очень любят и уважают в Великобритании. Её фанатки даже создали особую группу, где делятся лайфхаками о том, как быстрее и эффективнее расправиться с грязной проблемой. Именно туда обратилась озадаченная домохозяйка, обнаружив странные пятна на кухне. Чёрные точки стали появляться в одном месте. Они легко оттирались, но каждое утро всё начиналось заново. Девушка принялась беспокоиться — вдруг плесень.

Фото © Facebook / Mrs Hinch Cleaning Tips

Фото © Facebook / Mrs Hinch Cleaning Tips

Но ответ пользователей "Фейсбука" заставил её задуматься, что плесень — ещё не самое страшное в доме. Оказалось, что странные точки — паучьи экскременты. Домохозяйку утешили тем, что отмывать такие пятна легко, а следов они не оставляют. А ещё посоветовали поискать наверху паутину — именно там и сидит её восьмиглазый грязнуля, пишет The Sun.

Фото © Facebook / Mrs Hinch Cleaning Tips

Фото © Facebook / Mrs Hinch Cleaning Tips

Чтобы поддержать девушку, её единомышленницы стали выкладывать свои фото, которые сделали только хуже. Учитывая радиус поражения и зону обстрела, домохозяйка пришла в ужас, представив, каких размеров должен оказаться её паук. Ведь никогда не знаешь, хватит ли для борьбы с ним метлы или придётся доставать биту.

Девушка вернулась домой спустя две недели и обнаружила новых жильцов, которые поселились на окне

Каждое столкновение с ними Алисса записывала на видео, которые позже выкладывала в TikTok.

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