Домохозяйка ломала голову над странными пятнами, но их разгадка оказалась хуже любого фильма ужасов

Нет никого чистоплотнее блогерши Миссис Хинч, которую очень любят и уважают в Великобритании. Её фанатки даже создали особую группу, где делятся лайфхаками о том, как быстрее и эффективнее расправиться с грязной проблемой. Именно туда обратилась озадаченная домохозяйка, обнаружив странные пятна на кухне. Чёрные точки стали появляться в одном месте. Они легко оттирались, но каждое утро всё начиналось заново. Девушка принялась беспокоиться — вдруг плесень.

Фото © Facebook / Mrs Hinch Cleaning Tips

Но ответ пользователей "Фейсбука" заставил её задуматься, что плесень — ещё не самое страшное в доме. Оказалось, что странные точки — паучьи экскременты. Домохозяйку утешили тем, что отмывать такие пятна легко, а следов они не оставляют. А ещё посоветовали поискать наверху паутину — именно там и сидит её восьмиглазый грязнуля, пишет The Sun.

Фото © Facebook / Mrs Hinch Cleaning Tips