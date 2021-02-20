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Центр "Вектор" начал разработку вакцины от птичьего гриппа H5N8

Ранее в России были выявлены первые случаи заболевания.

20 февраля 2021, 13:26

Фото © Pixabay

Приступить к разработке тест-системы и кандидатного вакцинного штамма для птичьего гриппа H5N8 можно уже сегодня. Об этом заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения. А также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма", — сказал Максютов в эфире Первого канала.

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Ранее Лайф рассказывал, что в России подтвердили первые случаи заражения птичьим гриппом. Его выявили у семи сотрудников птицефабрики, расположенной на юге России. Инфекция пока не передаётся от человека к человеку.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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