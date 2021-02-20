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Россияне назвали любимые алкогольные бренды

Зачастую мужчины лучше женщин разбираются в них.

20 февраля 2021, 12:55

Исследовательский холдинг "Ромир" составил рейтинг заметности и доверия алкогольных брендов, которые присутствуют на территории России. В опросе, результаты которого есть в распоряжении Лайфа, приняли участие полторы тысячи человек из разных регионов страны.

Россияне назвали имена "настоящих мужчин"

Россияне назвали имена "настоящих мужчин"

Выяснилось, что лучше всего россияне знают компании Hennessy (её назвали 80% респондентов), Heineken (72%) и Carlsberg (65%). Также высокими оценками отметились РУСТ, Efes и Bacardi. Сообщается, что мужчины лучше женщин разбираются в этих брендах. При этом продукцию компании Diageo в большей степени предпочитает молодёжь, а Campari — россияне, не состоящие в браке.

Элитный алкогольный бренд Hennessy также лидирует в рейтинге доверия — эту компанию выбрали 80% опрошенных. Далее идут Heineken (76%) и Bacardi (73%). Отмечается, что Hennessy предпочитают в основном россияне 45–55 лет, а Bacardi и Heineken заслуживают большее доверие у граждан в возрасте от 25 до 34 лет.

Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в начальниках

Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в начальниках

Ранее россияне рассказали, каким продуктовым брендам доверяют больше всего. Так, большинство жителей страны отдают предпочтение в этом вопросе компаниям Danone, Nestle, Ferrero и Mars.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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