Россияне назвали любимые алкогольные бренды

Исследовательский холдинг "Ромир" составил рейтинг заметности и доверия алкогольных брендов, которые присутствуют на территории России. В опросе, результаты которого есть в распоряжении Лайфа, приняли участие полторы тысячи человек из разных регионов страны.

Выяснилось, что лучше всего россияне знают компании Hennessy (её назвали 80% респондентов), Heineken (72%) и Carlsberg (65%). Также высокими оценками отметились РУСТ, Efes и Bacardi. Сообщается, что мужчины лучше женщин разбираются в этих брендах. При этом продукцию компании Diageo в большей степени предпочитает молодёжь, а Campari — россияне, не состоящие в браке.

Элитный алкогольный бренд Hennessy также лидирует в рейтинге доверия — эту компанию выбрали 80% опрошенных. Далее идут Heineken (76%) и Bacardi (73%). Отмечается, что Hennessy предпочитают в основном россияне 45–55 лет, а Bacardi и Heineken заслуживают большее доверие у граждан в возрасте от 25 до 34 лет.

Ранее россияне рассказали, каким продуктовым брендам доверяют больше всего. Так, большинство жителей страны отдают предпочтение в этом вопросе компаниям Danone, Nestle, Ferrero и Mars.

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