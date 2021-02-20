В Петербурге 14-летняя любительница аниме выпала с балкона многоэтажки

В одном из районов Санкт-Петербурга утром 20 февраля было найдено тело 14-летней девочки. По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, школьница, предположительно, выпала с общего балкона на 17-м этаже.

Наш собеседник уточнил, что девочка росла в неполной семье, а в школе имела репутацию "серой мышки". Она хорошо рисовала, последние два года сильно увлекалась японской мультипликацией — аниме. Её 34-летняя мать пыталась ограничить дочь в просмотре данных мультиков.

По словам источника, недавно девочка случайно разбила телефон, с которого и смотрела аниме, — личного компьютера у неё не было. Сотрудники правоохранительных органов изъяли сим-карту от телефона для проверки контактов и звонков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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