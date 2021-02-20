Разработчик из Питера выпустил неофициальную версию Clubhouse для Android

Создатель и бывший разработчик соцсети "ВКонтакте" для Android Григорий Клюшников устал ждать и создал версию Clubhouse для этой операционной системы. Свою разработку с открытым кодом он опубликовал на GitHub, сообщает портал vc.ru.

Пользователям достаточно скачать и установить APK-файл приложения в разделе Releases. В программе работают почти все основные функции, можно присоединяться к комнатам, общаться, "поднимать руку", просматривать профили людей и подписываться на них. Однако в приложении нет уведомлений, а также функции создания и модерации комнат.

Теоретически зарегистрироваться в этой версии приложения можно, но разработчик советует сделать это с iOS-гаджета, а затем просто авторизоваться в созданном аккаунте. Клюшников не гарантирует, что соцсеть не будет банить пользователей нестандартного приложения. Он позиционирует свою разработку как "концепт и временную меру", прежде чем Clubhouse выпустит своё приложение для Android.

На разработку проекта Клюшникову понадобилось полтора дня, большую часть времени он отдал интерфейсу и логике вокруг SDK Agora — голосовой инфраструктуры, которую использует Clubhouse.

Ранее Лайф рассказывал о рейтинге самых популярных россиян в приложении Clubhouse.

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