"МегаФон" и Сергей Минаев побили рекорд по количеству слушателей в русскоязычном Clubhouse

В Clubhouse был установлен новый рекорд по числу гостей в одной "комнате". 19 февраля эфир популярного медиаменеджера посетили 7 тысяч слушателей одновременно. Пользователи собрались на шоу "Минаев Live feat "МегаФон".

Это также первая рекламная интеграция в русскоязычном Clubhouse. "МегаФон" присутствовал в названии шоу, а в самом выпуске блогер и журналист Сергей Минаев рассказал о возможностях мобильного интернета оператора.

Шоу шло два часа (с 21:30 до 23:30). Его участниками были Настя Ивлеева, Элджей, Джиган, T-killah, Даня Милохин, Азамат Мусагалиев, Тамби Масаев, Гавриил Гавр Гордеев, Таир Мамедов и Сангаджи Тарбаев, Покрас Лампас, Миа Бойка, Мурад Османн, Вася Обломов, Денис Колесников (Кураж-Бамбей), Ксюша Дукалис, Юлия Коваль и другие популярные интернет-персоны.

"Минаев Live feat "МегаФон" прошёл в формате ток-шоу о новостях недели, русскоязычном "ТикТоке", интересных эфирах в Clubhouse и других темах. В обсуждениях приняли участие также слушатели, они могли задать вопросы Сергею Минаеву и гостям. В середине вещания был установлен рекорд для эфиров в русском "Клабхаусе" — количество слушателей достигло 7000.

Clubhouse — соцсеть с аудиочатами. В 2021 году она начала стремительно набирать популярность. У приложения уже 8 млн скачиваний, причём цифра увеличилась более чем в два раза (с 3,5 до 8,1 миллиона) в первые недели февраля.

Там уже выступили Илон Маск и Марк Цукерберг. Пользователям нравится Clubhouse, потому что там можно задать вопрос спикеру в режиме реального времени.

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