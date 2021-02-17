Суд в Петербурге запретил аниме о любовной связи брата и сестры
Это уже пятый мультфильм, заблокированный за сутки.
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил ещё одно аниме на территории Российской Федерации.
"Суд признал информацию, распространяемую в сети Интернет, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено", — отмечается в сообщении официального телеграм-канала объединённой пресс-службы судов Северной столицы.
Речь идёт об аниме "Аки и Сора" 2009 года выпуска, размещённом на сайте AnimeTeatr. В нём рассказывается о взаимоотношениях брата и сестры, перерастающих в любовную связь.
Лента новостей
Пылающие баррикады и жестокие разгоны: в Испании акция в поддержку арестованного рэпера превратилась в беспорядки — видео
сегодня в 20:54
Волонтёры, выборы, многонациональная Россия: эксперт оценил итоги встречи Путина с лидерами думских фракций
сегодня в 20:38
"Полный провал и ничтожество": Толстой ответил на критику после его резких слов об акции с фонариками
сегодня в 20:29
Ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга постановил запретить на территории России четыре японских аниме, которые были опубликованы на портале YummyAnime.
Выбор редакции
Россиянин избежал наказания за смерть партнёрши во время жёсткого секса: примирился с её дочерью
Суд конфисковал имущество экс-главы управления ФТС Кизлыка на сумму более 150 миллионов рублей
Создатели российской вакцины "Спутник V" предложили ускорить начало её масштабных поставок в ЕС
Чем заслужен "особый порядок": почему ЕСПЧ выступает за освобождение Алексея Навального
Биткоин ждёт прорыв года: какой рекорд готовится поставить курс криптовалюты к 8 марта
Комментариев: 0