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Суд в Петербурге запретил аниме о любовной связи брата и сестры

Это уже пятый мультфильм, заблокированный за сутки.

17 февраля 2021, 21:24

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил ещё одно аниме на территории Российской Федерации.

"Суд признал информацию, распространяемую в сети Интернет, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено", — отмечается в сообщении официального телеграм-канала объединённой пресс-службы судов Северной столицы.

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Речь идёт об аниме "Аки и Сора" 2009 года выпуска, размещённом на сайте AnimeTeatr. В нём рассказывается о взаимоотношениях брата и сестры, перерастающих в любовную связь.

Ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга постановил запретить на территории России четыре японских аниме, которые были опубликованы на портале YummyAnime.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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